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Целевые ориентиры достижимы — газета «Деловой Казахстан»
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Целевые ориентиры достижимы — газета «Деловой Казахстан» 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Астана, 23 августа /Синьхуа/ — На днях газета «Деловой Казахстан» опубликовала статью под названием «Целевые ориентиры достижимы». Ниже следует сокращенный вариант текста.
Финансовая система Казахстана проходит очередное испытание на устойчивость и эластичность проводимой Национальным банком денежно-кредитной политики, ставка в которой сделана на инфляционное таргетирование и свободно плавающий обменный курс.
Этой стратегии ровно три года. 20 августа 2015 года случилась шестая по счету девальвация местной валюты — 255 тенге вместо 188 днем ранее. С той поры вот уже три года тенге находится в свободном плавании.
На днях Национальный банк Казахстана продемонстрировал твердость, заявив о сохраняющейся приверженности этому валютному режиму. Официальное заявление было сделано после того, как курс на Казахстанской фондовой бирже «пробил» на открытии отметку в 354,06. Финрегулятор вновь подтвердил, что курсообразование по-прежнему происходит без участия Нацбанка. Он постоянно мониторит ситуацию на валютном рынке «и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге».
"Национальный банк Казахстана в этой ситуации идет по пути наименьшего сопротивления, позволяя тенге свободно падать под давлением спекулянтов", — считает заместитель директора аналитического департамента Альпари /Москва/ Наталья Мильчакова. — «Объективных причин для такого падения тенге в принципе нет. Но Нацбанк, скорее всего, принял решение экономить золотовалютные резервы страны, и это решение кто-то назовет слишком упрощенным, но на самом деле оно достаточно грамотное. Ведь есть риск и резервы потратить, и курсу тенге не помочь. Кроме того, заниженный курс тенге выгоден для казахстанских экспортеров, а значит, и для экономики всего Казахстана».
Можно сказать, что, выбирая из нескольких зол меньшее, в своей политике Нацбанк Казахстана опирается, в том числе, не только на теорию, но и на печальный опыт прошлого, когда курс держали административно. Однако, если при жестко привязанном курсе или режиме валютного коридора на одной чаше весов — кратковременное спокойствие, то на второй — значительные макроэкономические потери, которые в итоге рикошетом ударят и по экономике в целом, и по населению.
Но вот что важно: сегодня всем понятна логика движения курса, его причины. Начиная с 2016 года, траектория движения валют, торгуемых на Казахстанской фондовой бирже и на валютном рынке, описывается четким графиком синусоиды. За эти три года, по мнению финансового аналитика Айдархана Кусаинова, начала меняться модель поведения населения: люди уже не бегают при малейшем шуме и движении курса по обменным пунктам и не скупают валюту впрок. И это очень важный результат системной работы Национального банка, а также его следования объявленной политике и соблюдения им самим объявленных правил игры.
Можно ли эти результаты назвать полной победой в работе по дедолларизации сознания, о которой Данияр Акишев говорил в одном из своих первых интервью на посту главы Национального банка? Наверное, преждевременно, но принципиальный успех есть. Он в первую очередь — в укрепившемся доверии, основанном на понимании происходящих процессов и логики регулятора. Это, конечно, не зафиксированный ценник, как было в другой экономической реальности, но это рыночные правила, которые работают в реальности и которые становятся понятны многим. —0—
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