Рубль в одиночку противостоит санкциям

Накануне российская валюта заметно дешевела по отношению к американской и европейской на фоне предполагавшегося вступления в силу санкций США против России по так называемому «делу Скрипаля». Так, во время вчерашних торгов доллар достигал отметки в 68,45 рубля, то есть почти сравнялся с максимумом за 2,5 года, а евро обновлял апрельский максимум — 79,36.

Между тем Денис Коршилов уверен, что ослаблению рубля способствует не только вероятность введения новых антироссийских санкций, которая заставляет инвесторов покупать иностранную валюту, но и действия ЦБ, который поступает точно так же.

В течение понедельника и вторника Банк России купил валюты на 35 миллиардов рублей, что «тревожит» инвесторов и, как следствие, лишь усиливает давление на российскую валюту.