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Рубль в одиночку противостоит санкциям
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Рубль в одиночку противостоит санкциям 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Рубль падает на торгах не только из-за американских санкций, но и из-за действий Центрального банка России. Об этом «Коммерсанту» заявил глава валютно-финансового департамента «Ситибанка» Денис Коршилов.
Накануне российская валюта заметно дешевела по отношению к американской и европейской на фоне предполагавшегося вступления в силу санкций США против России по так называемому «делу Скрипаля». Так, во время вчерашних торгов доллар достигал отметки в 68,45 рубля, то есть почти сравнялся с максимумом за 2,5 года, а евро обновлял апрельский максимум — 79,36.
Между тем Денис Коршилов уверен, что ослаблению рубля способствует не только вероятность введения новых антироссийских санкций, которая заставляет инвесторов покупать иностранную валюту, но и действия ЦБ, который поступает точно так же.
В течение понедельника и вторника Банк России купил валюты на 35 миллиардов рублей, что «тревожит» инвесторов и, как следствие, лишь усиливает давление на российскую валюту.
Более того, главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова уверена, что инвесторы воспринимают действия Центробанка РФ как нежелание поддерживать рынок.
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