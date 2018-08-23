Обзор рынка: сильный доллар сдерживает инвесторов

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В среду настрой участников рынка был скорее пессимистичным. Усиление политической неопределенности в США и перспективы расширения санкций в отношении РФ негативно отразились на готовности инвесторов к принятию риска и, как следствие, на курсе рубля. В фондовой секции в секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели бумаги банков, чувствительных к состоянию валютного рынка.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается некоторая коррекция вниз.

На мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США в преддверии встречи глав мировых центробанков в американском Джексон Хоуле, что негативно влияет на спрос на развивающихся рынках акций. Однако индекс РТС может удержаться в рамках консолидационного диапазона (т.е. выше уровня 1050 пунктов) за счет нефтегазового сектора — мировые цены на энергоносители повысились после сообщения минэнергетики США о неожиданно резком (более чем на 5 млн баррелей за неделю) сокращении запасов сырой нефти. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления в области выше 68.0 по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.