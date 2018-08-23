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Обзор рынка: сильный доллар сдерживает инвесторов
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Обзор рынка: сильный доллар сдерживает инвесторов 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В среду настрой участников рынка был скорее пессимистичным. Усиление политической неопределенности в США и перспективы расширения санкций в отношении РФ негативно отразились на готовности инвесторов к принятию риска и, как следствие, на курсе рубля. В фондовой секции в секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели бумаги банков, чувствительных к состоянию валютного рынка.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Так, ВТБ (VTBR) подешевел на 2.6%, Сбербанк (SBER) — на 2.1%. Акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.9%, Магнита (MGNT) — на 1.5%, корпорации Алроса (ALRS) — на 1.1%. Тем временем в плюсе закрылся Мечел (MTLR, +3.7%), финансовые показатели которого за первое полугодие оказались лучше прогнозов. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 7.6%, РуссНефти (RNFT) — на 3.8%, Нижнекамскшины (NKSH) на 3.2%. Тем временем Мегионнефтегаз (MFGS) подешевел на 4.9%, Ставропольэнергосбыт (STSB) — на 4.7%, Камаз (KMAZ) — на 4.0%.
Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается некоторая коррекция вниз.
На мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США в преддверии встречи глав мировых центробанков в американском Джексон Хоуле, что негативно влияет на спрос на развивающихся рынках акций. Однако индекс РТС может удержаться в рамках консолидационного диапазона (т.е. выше уровня 1050 пунктов) за счет нефтегазового сектора — мировые цены на энергоносители повысились после сообщения минэнергетики США о неожиданно резком (более чем на 5 млн баррелей за неделю) сокращении запасов сырой нефти. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления в области выше 68.0 по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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