ОБЗОР — Рынок акций РФ снизился на негативных настроениях инвесторов

МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативных настроениях инвесторов, снижению также способствовало усиление распродаж в бумагах Сбербанка , отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,61% — до 2260,04 пункта, индекс РТС — на 2%, до 1059,95 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.52 мск снижался на 20 копеек — до 68,23 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 78,7 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,08% — до 74,72 доллара за баррель.

"Внешний фон к концу дня выглядел негативно: американский индекс S&P 500 терял 0,17%, а общеевропейский аналог STOXX 600 терял 0,21%. Несмотря на идущие переговоры представителей США и КНР, произошло существенное обострение ситуации вокруг торговых войн… Впрочем, негатива рынку в этом отношении добавила отчетность Сбербанка", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер"

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Фосагро" поднялись на 2,2%, несмотря на неоднозначные данные отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. По оценкам экспертов росту бумаг способствовали рекомендации совета директоров компании, сделанные накануне, по дивидендам в размере 45 рублей на акцию.

…И СНИЖЕНИЯ

В начале торгов бумаги Сбербанка демонстрировали небольшой рост на публикации отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. Привилегированные акции банка поднимались на 0,5% — до 162,87 рубля, его обыкновенные акции — на 0,7% — до 189,06 рубля.

В начале торгов четверга бумаги Сбербанка на фоне отчетности демонстрировали небольшой рост, однако затем перешли к падению, которое резко усилилось после заявления американского сенатора. По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, которое он ранее озвучил РИА Новости , распродажам также мог способствовать прогноз банка по возможному повышению ключевой ставки до 7,5%.

Как передало агентство Блумберг, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что необходимо принять закон, предусматривающий принятие мер в случае доказательств вмешательства в выборы в США со стороны РФ или других стран, и находящийся на рассмотрении конгресса двухпартийный законопроект затронет российские банки.

"Неплохие цифры отчетности не спасли акции крупнейшего отечественного кредитора от существенного падения в течение дня. Негативное влияние внешнего фона, связанного с западными санкциями, и завышенные ожидания рынка по сравнению с тем, что оказалось в отчете по факту, вывели бумаги Сбербанка в лидеры снижения", — отмечает Алексей Коренев из «Финама».

В итоге обыкновенные акции Сбербанка по итогам четверга упали на 4,84% — до 178,71 рубля, привилегированные — на 3,37%, до 156,66 рубля.

Среди лидеров снижения — депозитарные расписки Х5 (-3,23%), акции "Русала" (-3,2%), "Аэрофлота" (-2,72%), Polymetal (-2,6%), депозитарные расписки En+ (-2,39%).

ПРОГНОЗЫ

"Германия (в пятницу) отчитается по своему ВВП за второй квартал, а США — по заказам на товары длительного пользования. Вечером выйдут цифры по числу буровых установок от Baker Hughes. "Магнит" "Алроса" и «Распадская» представят финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года. Состоятся внеочередные собрания акционеров группы ПИК , ТМК и "Лукойла" . Пройдет заседание совета директоров "Новатэка" по поводу дивидендов. За второй квартал отчитается по МСФО Мосбиржа", — перечисляет важные события пятницы Коренев из «Финама».

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2310 пунктов, а РТС при продолжении негатива на рынке может уйти под отметку в 1000 пунктов.

Индекс Мосбиржи завтра проведет торги в диапазоне 2260-2290 пунктов, индекс РТС — в районе 1050-1070 пунктов, полагает Анна Кокорева из «Альпари».