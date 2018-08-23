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Идею об установлении минимальной цены на вино поддержали в Госдуме
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Идею об установлении минимальной цены на вино поддержали в Госдуме 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал идею о введении минимальной цены на вино, сообщает Агентство «Москва».
По его мнению, жителей нужно защищать от суррогатных продуктов, а какой механизм для этого будет использоваться — выбор за экспертным сообществом и руководителями регулирующего органа.
Он предположил, что это будет комплекс мер, в частности, дополнительная маркировка и более жесткий контроль налоговых органов. Гутенев добавил, что во всем мире используется установление минимальных цен на те или иные виды спиртной продукции, чтобы отсечь от прилавка продукцию недостаточного качества.
При этом он подчеркнул, что только введения минимальной цены на вино в качестве принимаемых мер может быть недостаточно. «Когда жители нашей страны вынуждены платить порой весьма значительные суммы за виноматериалы, привезенные из-за океана, здесь вряд ли минимальная цена будет той единственной преградой, которая необходима», — заключил он.
Ранее эксперты предложили повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк и шампанское. По их расчетам, цена бутылки коньяка объемом 0,5 литра в магазине не должна быть меньше 500 рублей, а бутылки шампанского − не менее 175 рублей.
Специалисты также рекомендовали ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. Минимальная себестоимость производства виноградных и фруктовых тихих вин не может быть менее 100 рублей за литр. Поэтому цена 0,7-литровой бутылки такого вина на полке магазина должна быть не менее 110 рублей.
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