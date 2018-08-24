ОБЗОР — Рынок акций РФ вырос на внешнем позитиве и укреплении рубля

МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87% — до 2279,76 пункта, индекс РТС — на 1,96%, до 1064,46 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.57 мск снижался на 94 копейки — до 67,25 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 78,18 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,32% — до 75,72 доллара за баррель.

Европейские площадки завершили торги ростом в пределах 0,03 — 0,24%, американские растут на 0,52-0,56%.

"Российские фондовые площадки, открывшиеся незначительным снижением, довольно быстро развернулись в рост, который продолжался до самого окончания торговой сессии. Откровенного негатива на рынок не приходило, и фиксация прибыли от закрытия коротких позиций перед выходными предопределила внутридневной тренд", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».

"Заявления ЦБ , что он до сентября приостанавливает покупки валюты в пользу Минфина до конца сентября, стали основным фактором роста для индекса РТС, а нефть, подскочившая выше 76 долларов, помогла закрыть неделю ростом индексу Мосбиржи", — отмечает Иван Марчена из Forex Club.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции " Распадской " поднялись на 0,19% на фоне позитивных показателей по МСФО за первое полугодие.

Так, чистая прибыль ПАО «Распадская» по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 225 миллионов долларов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Санкции США против РФ по «делу Скрипалей» вступят в силу 27 августа.

В понедельник, 27 августа, MSCI объявит результаты ребалансировки индекса Russia 10/40, напоминает Коренев из «Финама». Все изменения вступят в силу 31 августа, одновременно с квартальным пересмотром глобальных индексов MSCI, указывает он. «Хотя среди основной четверки эмитентов значимых изменений не ожидается. Основной же интригой продолжает оставаться возможное поведение российской валюты в свете множества факторов, сила воздействия большинства из которых заранее трудно прогнозируема», — комментирует он.

Следующая неделя может принести «быкам» прибыль, полагает Елена Кожухова , аналитик «Велес Брокер».

"В понедельник индексы попробуют продолжить рост, но все будет зависеть от новостного фона. Мы предполагаем, что индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2260-2280 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1045-1065 пунктов", — говорит Анна Кокорева из «Альпари».

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2230-2332 пункта, а РТС в диапазоне — 1015-1115,5 пункта.