Mitsubishi Motors увеличила прогноз по росту продаж в России до 70% на фоне растущего рынка

Российское подразделение Mitsubishi Motors планирует увеличить продажи новых автомобилей на российском рынке в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 70%, до более 45 тыс. штук, сообщил журналистам президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура , который 31 августа покинет российскую компанию и перейдет на аналогичную должность в Индонезии.

«Наш новый прогноз на 2018 год — это 45 тыс. автомобилей и это прирост на 70% к 2017 году», — сказал он и напомнил, что в январе компания прогнозировала рост продаж на 60%.

Пересмотр прогноза Накамура связал с растущим российским авторынком.

Компания планирует в сентябре вывести на российский рынок обновленную модель Outlander, которая будет производится на заводе в Калуге

«31 августа будет мой последний рабочий день в России, и я буду работать на аналогичной позиции в Индонезии», — сказал топ-менеджер и пояснил, что его пост займет Осаму Иваба. Он работал в Индонезии.