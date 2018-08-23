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Mitsubishi Motors увеличила прогноз по росту продаж в России до 70% на фоне растущего рынка
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Mitsubishi Motors увеличила прогноз по росту продаж в России до 70% на фоне растущего рынка 

Rambler News Service 1 час назад
Российское подразделение Mitsubishi Motors планирует увеличить продажи новых автомобилей на российском рынке в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 70%, до более 45 тыс. штук, сообщил журналистам президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура, который 31 августа покинет российскую компанию и перейдет на аналогичную должность в Индонезии.
«Наш новый прогноз на 2018 год — это 45 тыс. автомобилей и это прирост на 70% к 2017 году», — сказал он и напомнил, что в январе компания прогнозировала рост продаж на 60%.
Пересмотр прогноза Накамура связал с растущим российским авторынком.
Компания планирует в сентябре вывести на российский рынок обновленную модель Outlander, которая будет производится на заводе в Калуге
«31 августа будет мой последний рабочий день в России, и я буду работать на аналогичной позиции в Индонезии», — сказал топ-менеджер и пояснил, что его пост займет Осаму Иваба. Он работал в Индонезии.
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