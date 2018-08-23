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В России подешевела красная рыба
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В России подешевела красная рыба 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Рекордный улов на Дальнем Востоке привел к резкому снижению оптовых цен на некоторые виды красной рыбы, пишет РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
По данным организации, больше всего подешевела горбуша — со 190 рублей за килограмм в первой половине июле до 150 рублей в конце августа. ВАРПЭ связывает такую тенденцию с «напором количества предложений».
О снижении цен свидетельствует и статистика Росрыболовства. Согласно ей, красная рыба дешевела в течение года в разных регионах страны. В частности, на Дальнем Востоке горбуша стала стоить меньше на 17 процентов, кета — на 20. В Центральной России кета подешевела на 43 процента с августа 2017 года.
По данным ведомства, нынешняя лососевая путина (сезон ловли рыбы) на Дальнем Востоке может стать рекордной. По состоянию на 21 августа, выловлено 467 тысяч тонн лососевых. Это на 42 процента больше, чем в 2016 году (показатели традиционно сравниваются по четным и нечетным годам).
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