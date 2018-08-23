Горный: Скоро россияне встанут перед выбором «выть или валить»

При дальнейшем продолжении падения курса рубля россияне окажутся перед выбором «выть или валить». Об этом на сайте «Эхо Москвы» пишеткрымский блогер Александр Горный

Автор предполагает, что недавний скачоккурса доллара США к российской валюте с 63 до 68 рублей, связанный с антироссийскими санкциями, не сильно скажется на стоимости товаров в крупных сетях, но в мелкорозничной торговле цены уже начали расти.

«Розничные цены на продукты сейчас сдерживаются втом числе илетним фактором, когда минимальные цены наовощи ифрукты, новсему есть предел, когда производители и дистрибьюторы дрогнут, тоза ними подтянется розница, — предрекает блогер. — Мысейчас находимся науровне 68-70 рублей за доллар, который заложен вцену убольшинства поставщиков товаров, как пограничный, нопри росте курса доллара выше этого порога мыувидим корректировку цен минимум на7-10%, ини окакой инфляции в4% речи быть не может. Реальная инфляция наосновные продукты ипредметы потребления составит погоду цифру неменее 10-15%, даи тов случае, если американский друг непрыгнет выше 70-75 рублей. Если рубль продолжит падение дальше, томы будем наблюдать довольно печальную ситуацию врознице ив холодильниках россиян».

Горный добавил, что розничные сети в 2014 году уже прошли через обвал рубля и научились бороться с падением спроса, снижая долю товаров более высокого класса.

«Как следствие россияне сохраняют покупательскую способность вштуках, новоткачество штук этой продукции, как правило падает, как вцене, так ив качестве. Нолучше такой компромисс, чем пустой холодильник иотсутствие шампуня, мыла, порошка идалее посписку вдоме», — замечает он, признав, что сам также перешел на потребление менее дорогих товаров.

«Ситуация очень непростая и, конечно, мызависели иещё долго будем зависеть откурса рубля кдоллару. Намой взгляд, критичным будет, если курс скорректируется до75-80 рублей, — продолжает автор. — Допустит лиЦБ такой курс? Думаю внынешних условиях легко, ослабление рубля для наполнения пусть ипрофицитного бюджета необходимо, новоткак переживут всё это россияне, укоторых вотличии от2014 года запас прочности стал меньше, астабильность окончательно была подорвана нашим родным правительством и «ЕР» после объявления планов поповышению пенсионного возраста, иНДС? Так что пенсионерам может иподнимут пенсию на1000 рублей, новотчто они потом наэто смогут купить? Буханку хлеба или две?»

Также Горный подчеркивает, что снижение потребления приведет к сворачиванию экономики в целом и к сокращениям рабочих мест.

«Нас повсей видимости ждёт очень серьезный кризис, посравнению скоторым все предыдущие покажутся лёгким недоразумением, — резюмирует он. — Очень жаль молодёжь ипенсионеров. Если последним деваться некуда, будут жить наподножьем корме, тоумная италантливая молодёжь будет валить. Кто будет страну развивать?»