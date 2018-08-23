Закупаться на Лианозовский рынок приезжают из других районов

Лианозовский рынок столичные власти сносить не планируют, так как торговый объект построен законно и возведению транспортно-пересадочного узла возле железнодорожной платформы он не помешает. Об этом на встрече с жителями района сообщил мэр столицы Сергей Собянин . Тогда судьба объекта волновала жительницу, которая часто приобретает там свежие овощи и фрукты. Корреспондент районной газеты «Мое Лианозово» побывала на рынке, чтобы сравнить цены и узнать мнение покупателей.

Марина Козиорова, бухгалтер

— Я живу на Череповецкой улице, поэтому Лианозовский рынок у меня в пешей доступности. Раз в неделю обязательно прихожу за вкусными фруктами. Цены мне нравятся. Сегодня купила персики и нектарины по 100 рублей за килограмм, виноград за 80 рублей, сейчас буду выбирать арбуз. Прошлый раз брала — был спелым, сахарным!

Людмила Кезина, учитель

— Приезжаю на Лианозовский рынок из Бескудниковского района, потому что здесь хороший выбор овощей и фруктов. Можно найти продукты по ценам ниже, чем в сетевых магазинах, а по вкусу они будут даже лучше. Например, взяла сейчас огурцы по 20 рублей, помидоры ростовские по 30 рублей, сливы абхазские по 50 рублей.

Нина Ситкина, пенсионер

— Не люблю ходить в супермаркеты. Там в ящиках половина овощей и фруктов еще не созрела, а половина подгнивает. Пока выберешь нормальные, потом еще цифры какие-то нажимать, чтобы взвесить и цену узнать. Да и часто невкусные попадаются продукты. А на рынке можно с продавцами поговорить, они посоветуют, что сегодня самое спелое и вкусное, к тому же можно походить и цены сравнить. Хорошо, что живу тут недалеко — на Псковской улице.

Игорь Медведенко, аспирант

— Мы с женой ведем здоровый образ жизни и стараемся питаться правильно. Выбор овощей и фруктов для нас — дело важное. На Лианозовском можно найти, например, спелый инжир по 450 рублей за килограмм. В сетевом магазине около нашего дома он по 80 рублей за штуку и часто совсем зеленый. Конечно, сезонные яблоки всегда только на рынке берем. Приезжаем сюда из района Отрадное.

— Сейчас самое время, чтобы запастись витаминами на зиму. Сразу на неделю покупаю здесь продукты: абрикосы, сливы уже пошли, зелень ароматная, помидоры ростовские. Очень выручает Лианозовский рынок. Все нужное — в одном месте.

Пообщавшись с покупателями, корреспондент газеты «Мое Лианозово» сравнила стоимость килограмма «борщевого набора» на Лианозовском рынке и в сетевом магазине возле своего дома. Напомним, в набор входят капуста, картофель, морковь, свекла и лук.

Овощи для борща на Лианозовском рынке можно купить в среднем за 32 рубля (лук 30 руб., морковь 40 руб., свекла 40 руб., картофель 30 руб., капуста 20 руб.). В сетевом магазине будет чуть дороже — 35 рублей (лук 30 руб., морковь 50 руб., свекла 50 руб., картофель 30 руб., капуста 15 руб.). Таким образом, разница в ценах минимальная, однако на рынке выбор продуктов намного разнообразнее, чем в магазине.

Напомним, Лианозовский рынок находится по адресу Лианозовский проезд, вл. 1. Он работает со вторника по воскресенье с 8.00 до 19.00. (ис)