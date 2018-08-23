Росрыболовство прогнозирует снижение стоимости красной рыбы в России

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Росрыболовство ожидает снижения стоимости красной рыбы в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В связи с большими объемами добычи отпускная цена на горбушу снизилась. Рост объемов производства создает объективные предпосылки для понижательной динамики и в других регионах", — отметил представитель ведомства.

По данным центра мониторинга цен Росрыболовства, за прошедшую неделю (с 13 по 19 августа) стоимость горбуши в Дальневосточном регионе за неделю упала на 20% — до 120 рублей за килограмм, кеты — на 5%, до 190 рублей за килограмм, нерки — на 1,2%, до 425 рублей за килограмм. Наблюдается сезонное снижение цены на икру горбуши — отпускная цена крупнейших производителей Камчатского края составляет примерно 1800 рублей за килограмм.

По словам представителя ведомства, в этом году к берегам Камчатки подходят рекордные объемы тихоокеанских лососей, в первую очередь горбуши. Общий объем добычи тихоокеанских лососей на российском Дальнем Востоке уже достиг 470 тыс. тонн, что на 42% выше уровня аналогичного периода 2016 года (сравнение ведется по четным или нечетным годам), из них на долю камчатских рыбаков приходится более 400 тыс. тонн, что на 90% больше аналогичного периода 2016 года.

"В целом уровень вылова приближается к рекорду 2009 года (520 тыс. тонн)", — сказали в Росрыболовстве. По словам представителя ведомства, согласно предварительной информации из региона, примерно 70% уловов тихоокеанских лососей предприятиями Камчатского края поставляется на российский рынок, остальные 30% — на экспорт.

Он добавил, что вопросу перевозок доставки, хранения уловов и транспортировки продукции в регионы потребления уделяется особое внимание. Сейчас в Приморском крае холодильные мощности загружены на 79,3%, стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 15,5 рубля за килограмм. Проводится работа с операторами подвижного состава с тем, чтобы они сосредоточили рефконтейнерные мощности в приморских регионах для обеспечения оперативных отправок рыбных грузов, отметил он.