Рубль упал до минимума почти за 2,5 года против доллара

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доллар продолжает в четверг активно укрепляться к рублю, отражая динамику на международном валютном рынке форекс.

Курс доллара к рублю, обновив максимум с начала текущего года в начале торгов, продолжил рост и вышел на максимум с апреля 2016 года, следует из данных торгов Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.41 мск среды рос на 84 копейки, до 68,87 рубля (уже поднимался до 68,96 рубля), курс евро — на 67 копеек, до 79,57 рубля.

На рынке форекс евро к текущему моменту снижается на 0,3%.

РУБЛЬ НАПРАВИЛСЯ К НОВЫМ МИНИМУМАМ

Рубль остаётся под существенным давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США, отмечает Татьяна Евдокимова из Нордеа банка . Возможные сценарии развития событий выглядят негативно, указывает она.

Ожидания новой и не совсем приятной реальности становятся катализаторами давления на рубль, отмечает Анастасия Игнатенко из ГК «Телетрейд». Не помогает даже подросшая нефть, цены которой ускорили восхождение после публикации данных по запасам от Минэнерго США и поднялись к уровню 74,5-75 доллара за баррель по марке Brent, обращает внимание она.

Плюс публикация протоколов ФРС США укрепила уверенность инвесторов в дальнейшем повышении ставки на ближайшем заседании, сейчас фьючерс на ставку показывает 93,6% вероятность роста ставки до уровня 2-2,25% в сентябре (сейчас 1,75-2%), добавляет аналитик.

Минфин продолжает активные покупки валюты в резервы, валюты развивающихся стран продолжают находиться под давлением", — считает Роман Ткачук из «Альпари».

Как следует из данных на сайте регулятора , объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 22 августа составил 20,1 миллиарда рублей.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день. Таким образом, в четверг раскрыты данные о покупках валюты во вторник. Банк России на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков купил 8 августа для Минфина валюты вдвое меньше плана, а с 9 августа в течение шести рабочих дней покупки совсем не осуществлял. Покупки были возобновлены лишь 17 августа, с увеличением объема до 17,5 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Актуальный коридор торгов для пары доллар-рубль на четверг составляет 67,5-69 рублей, а для пары евро-рубль — 78-80 рублей, считает Ткачук из «Альпари».

По мнению Игнатенко из ГК «Телетрейд» доллар может направиться в сторону 69,7-70 рублей.

"Курс, вероятно, продолжит находиться вблизи отметки 69. По мере приближения промежуточных выборов в США (6 ноября) тема рисков расширения санкций, вероятно, будет возникать все чаще, как и сообщения о попытках вмешательства России в американские выборы. Как следствие, мы не исключаем повышенной волатильности курса в отдельные дни с возможным выходом выше отметки 70", — говорит Евдокимова из Нордеа банка.

Власти США проводят расследование по поводу «вмешательства России» в выборы в 2016 году. Ранее они ввели целый ряд санкций против российских лиц, госструктур и компаний, а спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил заочные обвинения нескольким физическим и юридическим лицам из РФ. Однако никаких доказательств причастности властей РФ к этим преступлениям не было представлено. Кроме того, директор национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в попытках вмешаться в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.

Москва категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.