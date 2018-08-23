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Акция «Семья помогает семье» стартовала в ТЦСО «Чертаново Южное»
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Акция «Семья помогает семье» стартовала в ТЦСО «Чертаново Южное» 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 40 минут назад
Фото: Чертаново Южное
Ежегодная благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» стартовала в Чертанове Южном в четверг, 23 августа.
По словам организаторов акции из Департамента труда и социальной защиты, каждый желающий может принести и сдать в специальных пунктах новые или ставшие ненужными детские вещи в хорошем состоянии. Так как акция стартовала перед Днем знаний, то можно приносить школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности, рюкзаки и портфели, книги и игрушки. В Чертанове Южном акция будет проводиться не только в самом центре социального обслуживания, но и в передвижном пункте.
— В прошлом году в акции поучаствовали 20 человек, — рассказала газете «Чертаново Южное» сотрудница ТЦСО Елена Дергачева. — Мы собрали около тысячи канцтоваров, 10 килограмм одежды и обуви.
Передвижной пункт сбора вещей располагается по адресу: улица Россошанская, дом 10. Акция продлится до 31 августа.
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