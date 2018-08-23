Акция «Семья помогает семье» стартовала в ТЦСО «Чертаново Южное»

Ежегодная благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» стартовала в Чертанове Южном в четверг, 23 августа.

По словам организаторов акции из Департамента труда и социальной защиты, каждый желающий может принести и сдать в специальных пунктах новые или ставшие ненужными детские вещи в хорошем состоянии. Так как акция стартовала перед Днем знаний, то можно приносить школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности, рюкзаки и портфели, книги и игрушки. В Чертанове Южном акция будет проводиться не только в самом центре социального обслуживания, но и в передвижном пункте.

— В прошлом году в акции поучаствовали 20 человек, — рассказала газете «Чертаново Южное» сотрудница ТЦСО Елена Дергачева . — Мы собрали около тысячи канцтоваров, 10 килограмм одежды и обуви.

Передвижной пункт сбора вещей располагается по адресу: улица Россошанская, дом 10. Акция продлится до 31 августа.