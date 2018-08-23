Россия нашла болезненный ответ на американские санкции во внешней торговле

"Нужно учитывать существенную разницу в экономической и финансовой мощи России и США — с этой точки зрения РФ на санкции адекватно ответить не может. США — крупнейшая и сильнейшая экономика мира, навредить ей ощутимо достаточно сложно. Грубо говоря, если запрет Вашингтона наносит ущерб России в эквиваленте 100%, то симметричный санкционный ответ Москвы нанесет ущерб в 10% от этого объема американской экономике. Потому просто зеркальный способ ответа наименее эффективен.

Кроме того, мы не видим всей картины противостояния РФ и США — в довольно большой мере она кулуарная. Зависимость американцев от наших ракетных двигателей РД-180 колоссальная, отказ их продавать был бы серьезным ударом для Вашингтона. Кроме того, американцы попадают на Международную космическую станцию на наших ракетах, пусть и за деньги. Это тоже возможность болезненного ответа, Штаты это понимают. С другой стороны, есть вероятность, что к России американцы не применяют более жестких экономических мер именно потому, что она не останавливает космическую программу США", — отмечает аналитик.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на расширение американских черных списков в отношении российских компаний и официальных лиц. «Мы наблюдаем продолжающееся расширение этих американских перечней. В них около 450 российских экономических операторов. Это все ведущие структуры в финансовом, топливно-энергетическом, оборонно-промышленном комплексе и множество других крупных и мелких предприятий и предпринимателей. Будем отвечать полностью зеркально, потому что США не должны себя чувствовать полностью безнаказанными или, скажем, в политико-психологическом комфорте, думая, что само обладание американским паспортом — это пропуск во все страны мира», — сказал он.

"Рябков подразумевает, что «механического» ответа на санкции США быть не может — тогда зеркального эффекта не получается. Российская сторона должна тщательно взвешивать, в каких объемах и отраслях можно наиболее чувствительно надавить на «американских партнеров» — так же эффективно, как в сфере сотрудничества в космосе.

Одним из самых серьезных вопросов в этом является уход от внешнеторговых расчетов с использованием доллара. Этим Россия обнуляет санкции и в перспективе ослабляет как американскую валюту, так и Штаты, которые сейчас с ее помощью диктуют свои условия всему миру. Сегодня для расчета по сделке в долларах нужно спросить на это разрешение Минфина США , который получает все данные о контракте. Если избавиться в расчетах от американской валюты, можно проводить любые сделки без опасения санкций", — подчеркивает эксперт.

Минус доллар

В последнее время российские высокопоставленные лица все активнее обсуждают уход от доллара во внешнеторговых расчетах. Сначала гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев объявил, что санкции вынуждают оборонные предприятия РФ составлять контракты на поставки в национальных валютах. А после глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что ответом России на санкции США станет перевод расчетов в отличные от доллара валюты. Этим снимаются риски с поставками на рынки третьих стран.

Рябков заявил, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов. По словам чиновника, Россия будет форсировать работу по избавлению от американской валюты как средства взаимных расчетов. «Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит», — сказал он. И добавил: объяснять что-либо Вашингтону «бесполезно», Россия «уже на это не обращает внимания». А выдвигаемые США условия в рамках санкционного пакета по «делу Скрипалей» — «заведомо невыполнимы».

"Доллар не всегда был мировой валютой — до Второй мировой войны господствовал фунт стерлингов. Но Великобритания попала под удар Германии и ее союзников, из-за чего вынуждена была просить помощи у США. Штаты выставили ряд условий, в результате чего ведущее место в мире пришлось уступить американцам, а доллар стал основой финансовой гегемонии Америки. Но любая мировая валюта рано или поздно теряет позиции на мировой арене.

И президент США Дональд Трамп , используя американскую валюту как средство борьбы с неугодными экономиками, лишь подталкивает процесс утраты позиций доллара в экономической системе мира. Тактически он действует осмысленно, но стратегически влияние денег США постепенно нивелируется. Россия вполне логично ищет способы постепенного ухода в расчетах от доллара. В перспективе это станет самым болезненным ответом на санкции Штатов.

Среди методов усиление рубля за счет роста экономики РФ, а также обращение к устойчивым валютам других государств. Еще недавно Китай настаивал на торговле с Россией только в долларах, сейчас уже делает это в национальных валютах. К этому же пришли Индия, Турция, Иран, постепенно к осознанию новых реалий движутся другие государства. Сейчас сломать существующую систему взаиморасчетов не получится, она демонтируется сама и постепенно, а американские политики своими санкциями и торговыми войнами лишь ускоряют данный процесс", — заключает Юрий Почта.