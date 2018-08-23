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Объем стипендиального фонда в России в 2018 году увеличат на 4%
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Объем стипендиального фонда в России в 2018 году увеличат на 4% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем стипендиального фонда в России проиндексируют с 1 сентября 2018 года на 4%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
"Объем средств стипендиального фонда на 2018 год в законе о бюджете увеличен на 4% по отношению к уровню 2017 года, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на этапе формирования закона о бюджете", — отметили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесены изменения, и прогнозный уровень инфляции скорректирован с 4% на 2,8%.
"Обращаем внимание, что, несмотря на эти изменения, предусмотренный объем стипендиального фонда не сокращается и по-прежнему учитывает увеличение на 4% от объема 2017 года. Это позволяет вузам обеспечить увеличение размеров стипендии не менее чем на 4%", — уточнили в пресс-службе.
Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева, возглавлявшая Минобрнауки до его преобразования, сообщила, что в 2018 году объем стипендиального фонда в России вырастет на 3,7 млрд рублей. Она отметила, что в федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября.
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