Объем стипендиального фонда в России в 2018 году увеличат на 4%

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Объем стипендиального фонда в России проиндексируют с 1 сентября 2018 года на 4%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки

"Объем средств стипендиального фонда на 2018 год в законе о бюджете увеличен на 4% по отношению к уровню 2017 года, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на этапе формирования закона о бюджете", — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесены изменения, и прогнозный уровень инфляции скорректирован с 4% на 2,8%.

"Обращаем внимание, что, несмотря на эти изменения, предусмотренный объем стипендиального фонда не сокращается и по-прежнему учитывает увеличение на 4% от объема 2017 года. Это позволяет вузам обеспечить увеличение размеров стипендии не менее чем на 4%", — уточнили в пресс-службе.