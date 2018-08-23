Евромедведи пытаются перейти в контратаку

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». В четверг на утренних торгах единая европейская валюта формирует нисходящее движение, причем евромедведи сумели нивелировать весь вчерашний рост.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В среду валютная пара EUR/USD все-таки сумела закрыться на положительной территории, хотя во второй половине дня она растеряла большую часть утреннего роста, что было связано с публикацией протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС . Так, в «минутках» ФРС было отмечено, что большинство представителей регулятора считают уместным еще одно повышение процентной ставки уже в ближайшей перспективе. Помимо этого, все представители ФРС считают, что торговые войны являются главным риском для экономики США и при этом ожидают, что темпы роста ВВП во втором полугодии 2018 года замедлятся. Также был отмечен сильный рынок труда, тогда как темпы роста заработных плат оказались скромными.

Из важной макроэкономической статистики в США были продажи домов на вторичном рынке, которые в июле составили 5,34 млн по сравнению с 5,38 млн в июне. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,4 млн В отчете отмечается, что при текущих темпах продаж потребуется 4,3 месяца для того, чтобы распродать все дома. При этом, средняя цена дома увеличилась в июле на 4,5% до $269 600.

Кроме того, инвесторы ожидают начала ежегодного симпозиума экономистов, который пройдет 23-25 августа в Джексон-Хоуле. Напомним, что самым важным будет первое выступление Джерома Пауэлла в качестве главы ФРС.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по предварительным индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за август в Германии и еврозоне. Также в еврозоне будет обнародован индекс потребительского доверия. Согласно нашим ожиданиям, в августе показатель -0,7 пункта. В США выйдут данные по продажам нового жилья за июль и количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Аналитики ожидают, что первый показатель составил в июле 645 тыс., а второй показатель за неделю составил 215 тыс.

На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD протестировала уровень сопротивления на отметке 1,1628, который сумел устоять. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но скоро достигнут зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения ограничен.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart