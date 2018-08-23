Да будет свет: Украинцы могут выдохнуть до июля 2019

Об этом 22 августа в интервью Радио НВ сказала председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

«До июля мы существенных изменений, существенного повышения тарифов на электроэнергию не ожидаем, а особенно для бытовых потребителей тарифы не изменятся. Учитывая тот фактор, что у нас очень большая концентрация больших генерирующих предприятий на рынке электроэнергии, действительно возможен рост, и уже с июля 2019 года должен заработать свободный рынок, свободное ценообразование и на конкурентных условиях должна будет формироваться цена на электроэнергию для потребителей», — сказала она.

Также Кривенко сообщила, что постановление НКРЭКУ от 3 марта 2016 года №289 «Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии», которым регламентируется формула «Роттердам+», теряет силу с 1 июля 2019 года, с даты внедрения полномосштабного рынка электроэнергии.

«Такие формулы ценообразования на электроэнергию на рынке наоборот даже задерживают возможность какого-то роста конечных тарифов на электроэнергию для всех потребителей, оно ограничивает те желания субъектов, особенно генерирующих электроэнергию, относительно повышения цены», — отметила она.