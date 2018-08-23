Ещё
ЦБ спас рубль
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
67.94
79.00
78.58
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.31
–0.15 Золото
1189.38
–0.17 РТС
1060.90
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1566
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Рубль растет к доллару и евро после решения ЦБ по покупкам валюты 

РИА Новости 2 часа назад
Рубль значительно укрепляется к доллару и евро, прибавляя порядка 30 и 50 копеек, после решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск снижался на 30 копеек — до 67,73 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 78,43 рубля.
>> Рубль достиг антирекорда 2016 года
До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро — в районе 79,8 рубля. После публикации рубль отыграл потери и теперь растет.
Банк России сообщил ранее в четверг, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года.
Последние новости
У каждого будет не менее трех российских рабов. Прибалтийская мечта Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар Все, что нужно знать про новый закон о наследстве
Комментарии68
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы426
Китай нанес ответный удар по Трампу294
Рубль достиг антирекорда 2016 года297
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем30
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение