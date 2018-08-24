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Пассажирка в Шереметьево пыталась провезти часы за 11 млн рублей
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Пассажирка в Шереметьево пыталась провезти часы за 11 млн рублей 

Свободная пресса 30 минут назад
В международном аэропорту Шереметьево задержана 55-летняя россиянка, которая пыталась провезти часы за 11 млн рублей.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни, пассажирка прилетела в Россию из Ниццы.
Во время таможенного контроля у женщины нашли часы с украшением в виде пера и маркировкой Boucheron. Женщина пояснила, что ей подарили часы во время путешествия.
Экспертиза показала, что стоимость часов превышает 11 млн рублей. В результате сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 млн рублей.
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