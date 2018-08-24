Пассажирка в Шереметьево пыталась провезти часы за 11 млн рублей

международном аэропорту Шереметьево задержана 55-летняя россиянка, которая пыталась провезти часы за 11 млн рублей.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни, пассажирка прилетела в Россию из Ниццы.

Во время таможенного контроля у женщины нашли часы с украшением в виде пера и маркировкой Boucheron. Женщина пояснила, что ей подарили часы во время путешествия.

Экспертиза показала, что стоимость часов превышает 11 млн рублей. В результате сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 млн рублей.

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