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Сапфир весом более 12 кг будет продан за $50 млн
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Сапфир весом более 12 кг будет продан за $50 млн 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
У сапфира «Миллениум» весом 61 500 карат (12,3 кг), который публика не видела более 10 лет, появился неожиданный покупатель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Китайская Yulong Eco-Materials, выпускающая кирпичи из летучей золы, в среду договорилась заплатить за него за $50 млн собственными акциями. В результате, рыночная капитализация компании за день увеличилась на 50%.
Сапфир был добыт на Мадагаскаре в 1995 г. и тогда весил около 90 000 карат (18 кг). С 1998 г. он принадлежит консорциуму инвесторов во главе с бывшим инвестбанкиром Дэниелом Маккинни. Для обработки драгоценного камня они наняли итальянского ювелира Алессио Боски, который изобразил на нем известных людей и монументы, включая Великую китайскую стену, Юлия Цезаря, египетские пирамиды, Юлия Цезаря, Конфуция, Леонардо да Винчи, Моцарта, Ганди, Чарли Чаплина, Нила Армстронга. Всего на камне 134 изображения. После этой работы вес сапфира уменьшился до 61 500 карат. Но в августе 2001 г. он все равно попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире обработанный сапфир.
После этого сапфир выставлялся на публике лишь дважды, отмечает WSJ. В 2002 г. он был представлен на церемонии премии «Оскар». А в последний раз его можно было увидеть в 2004 г. во время первого рейса круизного лайнера Sapphire Princess, принадлежащего Carnival Corp.
Yulong заплатит за сапфир, выпустив 25 млн акций c ограниченным правом обращения стоимостью $2 каждая. Для завершения сделки потребуется одобрение акционеров Yulong и биржи Nasdaq, на которой торгуются ее акции. Как сказано на сайте Nasdaq, на это у сторон есть 60 дней. Но Маккинни заявил WSJ, что сделка скорее всего будет завершена уже через две или три недели.
Сейчас у Yulong в обращении находится только 2,41 млн акций. После объявления о сделке в среду они подорожали на 50% до $2,07, причем в ходе торгов котировки поднимались до $2,71 (то есть рыночная капитализации компании достигла $4,99 млн). В четверг при открытии торгов на Nasdaq акции Yulong подорожали на 4,8% до $2,17.
По словам Маккинни, сейчас сапфир хранится в надежном месте в США. Купив драгоценный камень, Yulong планирует переименовать его и монетизировать владение им — организовать мировой тур, выставляя сапфир в музеях, снимать про него документальные фильмы и договориться, чтобы он фигурировал в художественных фильмах. «Мы построим бизнес вокруг сапфира „Миллениум“ и будем зарабатывать с помощью брендинга, лицензирования, роялти и продаж билетов в крупнейших музеях мира», — заявил гендиректор Yulong Хой Мин Чан.
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