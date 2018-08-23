Сапфир весом более 12 кг будет продан за $50 млн

У сапфира «Миллениум» весом 61 500 карат (12,3 кг), который публика не видела более 10 лет, появился неожиданный покупатель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Китайская Yulong Eco-Materials, выпускающая кирпичи из летучей золы, в среду договорилась заплатить за него за $50 млн собственными акциями. В результате, рыночная капитализация компании за день увеличилась на 50%.

Сапфир был добыт на Мадагаскаре в 1995 г. и тогда весил около 90 000 карат (18 кг). С 1998 г. он принадлежит консорциуму инвесторов во главе с бывшим инвестбанкиром Дэниелом Маккинни. Для обработки драгоценного камня они наняли итальянского ювелира Алессио Боски, который изобразил на нем известных людей и монументы, включая Великую китайскую стену, Юлия Цезаря, египетские пирамиды, Юлия Цезаря, Конфуция, Леонардо да Винчи , Моцарта, Ганди, Чарли Чаплина Нила Армстронга . Всего на камне 134 изображения. После этой работы вес сапфира уменьшился до 61 500 карат. Но в августе 2001 г. он все равно попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире обработанный сапфир.

После этого сапфир выставлялся на публике лишь дважды, отмечает WSJ. В 2002 г. он был представлен на церемонии премии «Оскар». А в последний раз его можно было увидеть в 2004 г. во время первого рейса круизного лайнера Sapphire Princess, принадлежащего Carnival Corp.

Yulong заплатит за сапфир, выпустив 25 млн акций c ограниченным правом обращения стоимостью $2 каждая. Для завершения сделки потребуется одобрение акционеров Yulong и биржи Nasdaq, на которой торгуются ее акции. Как сказано на сайте Nasdaq, на это у сторон есть 60 дней. Но Маккинни заявил WSJ, что сделка скорее всего будет завершена уже через две или три недели.

Сейчас у Yulong в обращении находится только 2,41 млн акций. После объявления о сделке в среду они подорожали на 50% до $2,07, причем в ходе торгов котировки поднимались до $2,71 (то есть рыночная капитализации компании достигла $4,99 млн). В четверг при открытии торгов на Nasdaq акции Yulong подорожали на 4,8% до $2,17.

По словам Маккинни, сейчас сапфир хранится в надежном месте в США. Купив драгоценный камень, Yulong планирует переименовать его и монетизировать владение им — организовать мировой тур, выставляя сапфир в музеях, снимать про него документальные фильмы и договориться, чтобы он фигурировал в художественных фильмах. «Мы построим бизнес вокруг сапфира „Миллениум“ и будем зарабатывать с помощью брендинга, лицензирования, роялти и продаж билетов в крупнейших музеях мира», — заявил гендиректор Yulong Хой Мин Чан.