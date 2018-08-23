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Индексы РФ завершили торги в минусе
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Индексы РФ завершили торги в минусе 

Банки.ру 56 минут назад
Фото: ТАСС
Индекс Мосбиржи просел на 1,61% и составил 2 260,04 пункта. Индекс РТС понизился на 2% — до отметки 1 043,99.
Акции Сбербанка подешевели на 4,68%, «Газпрома» — на 1,73%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,71%, «АЛРОСы» — на 0,43%, Московской биржи — на 0,3%.
«В лидерах роста акции «ФосАгро» (+2,6%), в лидерах падения бумаги Сбербанка и «Роснефть» (-2,4%). Рынок находится под влиянием негативного новостного фона. Российские фондовые индексы завершают торговую сессию снижением. Индекс Мосбиржи завтра проведет торги в диапазоне 2260—2290 пунктов, индекс РТС — в районе 1050—1070 пунктов», — комментирует замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара вырос на 91 копейку, евро — более чем на рубль Курсы доллара и евро на 23 августа Российские индексы завершили торги разнонаправленно
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