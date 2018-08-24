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США: индексы закрылись в небольшом минусе
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США: индексы закрылись в небольшом минусе 

Вести Экономика 12 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Накануне фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоотрицательную динамику по итогам сессии на фоне низких объемах торгов, что характерно для конца августа. Кроме того, участники рынка ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 210 тыс. против прогноза 215 тыс. Кроме того, вышли данные по продажам нового жилья, которые в июле составили 627 тыс. против прогноза 645 тыс.
Помимо этого, были обнародованы индекс деловой активности в промышленности и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса. Так, первый показатель в августе составил 54,5 пункта по сравнению с 55,3 пунктами в июле, а второй показатель оказался на уровне 10 пунктов по сравнению с 22 пунктами в июле.
По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,30% и закрылся на отметке 25 656,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,17% и закрылся на уровне 2 856,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,13% и достиг отметки 7 878,46 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX упали на $0,03 и закрылись на уровне $67,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре просели до $1 194 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,833%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций — в лидерах роста Home Depot, Visa, Microsoft, в лидерах падения — Caterpillar, Goldman Sachs Group, Exxon Mobil.
Бумаги ритейлера Sears Holdings упали на 5,9% после того, как он сообщил о дополнительном закрытии 46 магазинов.
Акции ритейлера одежды L Brands, владеющий сетью магазинов Victoria's Secret, просели на 11% после того, как он понизил прогноз по годовым финансовым показателям.
Котировки акций компании Hormel Foods, являющейся производителем мясных рулетов Spam, снизились на 3,06% после опубликованных финансовых результатов за третий фискальный квартал.
Рыночная капитализация производителя и дистрибьютора свежей и мороженой курицы и изделий из курятины Sanderson Farms уменьшилась на 0,22% после обнародованных финансовых результатов за третий квартал.
Бумаги ритейлера одежды Gap подросли на 0,71% в преддверии публикации квартальной отчетности. Отметим, что после закрытия торгов компания отчиталась об увеличении сопоставимых продаж на 2%. Выручка и чистая прибыль во втором квартале также оказались лучше ожиданий аналитиков.
S&P 500  [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина с верхней границей около 2900 пунктов. Нижняя граница проходит в районе 2805 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и расположены в зоне перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение. Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»
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