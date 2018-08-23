Как Шарль Голль избавился от американских долларов в 1965 году

В начале 1965 года в нью-йоркские порт и аэропорт прибыли грузы долларов, которые Франция прислала для обмена на золото, хранившееся в руках Федеральной резервной системы США

Это действие привело американское руководство в бешенство, однако, оно вынуждено было отдать причитающееся французам золото.

Что побудило генерала на «бунт»

Причины этого поступка были заложены событиями, начавшимися еще в период Второй мировой войны. Уже в последние годы войны этот яростный патриот сильной Франции, несмотря на прямую зависимость от англосаксонских стран, не собиравшийся делать ее их марионеткой, сильно раздражал руководителей США и Великобритании.

В ходе взаимодействия внутри группы западных союзников, активных контактов Де Голля с СССР, сформировались предпосылки конфликта генерала с США.

В то же время, при заключении Бретонн-Вудских соглашений, была создана та самая система глобального финансового доминирования США, которой был брошен вызов со стороны де Голля. [С-BLOCK]

В июле 1944 года в американском городке Bretton Woods, штат Нью-Гемпшир, в ходе конференции с участием десятков ключевых стран мира, была создана одноименная международная система денежных отношений и торговли, невероятно выгодная, прежде всего руководству США и отменявшая прежнюю систему, основанную на принципах «золотого стандарта».

США, серьезнейшим образом разбогатевшие в ходе торговли во время Второй мировой войны, контролировали большую часть мирового золотого запаса и мирового ВВП, и в ходе конференции сумели навязать 44 государствам, в том числе Франции, новый порядок расчета, в котором валюты присоединившихся к системе государств были привязаны к доллару, а сама американская валюта — к золоту.

Теоретически, американцы должны были отдавать в обмен на свою валюту, хранившееся у них золото по требованию держателей доллара. Что естественно, не практиковалось, да и само соглашение было средством обеспечения экономического господства американской империи, с которым, тот же СССР, естественно не согласился.

После получения власти де Голль достаточно быстро понял всю опасность сложившейся в Бреттон-Вудсе системы.

Общая стратегия

С самого начала своей активной политической деятельности, де Голль не желал прогибаться под США. Еще до президентства он сильно конфликтовал с генералом, а потом и лидером США Эйзенхауэром, который должен был стать главой американского контингента во Франции, и по факту, контролировать страну.

«Последний великий француз» выступал сторонником проекта сильной Европы (за исключением Британии), и в рамках этой стратегии шел на усиление контактов с бывшими врагами в лице ФРГ, готов был активно взаимодействовать с СССР, несмотря на общую нелюбовь к коммунизму.

Более того: не просто был готов, но и пошел на усиление сотрудничества с Союзом, который неоднократно посещал. С СССР генерал наладил достаточно конструктивные взаимоотношения.

Де Голль активно усиливал оборонный потенциал Франции, отказался от обременительного груза колоний, несмотря на яростное и опасное для него противодействие правых, делая все для увеличения силы Французской республики.

Президент де Голль инициировал и провел форсированную разработку французского ядерного оружия. Он долго конфликтовал с США и НАТО , в конце концов, вышел из состава Альянса.

Финансовый удар

Осознавая огромный вред как французской, так и европейской экономикам от участия в Бреттон-Вудских соглашениях, де Голль готовился нанести удар и на финансовом направлении.

Еще в феврале 1965 года на пресс-конференции с мировыми СМИ, француз прямо заявил о намерении бросить вызов долларовому доминированию, сказав, что не может представить никакого иного стандарта для денежной системы, кроме как золота напрямую, что вызвало мировую сенсацию.

Узнав об этом, президент США Линдон Джонсон высказался в том духе, что де Голль «окончательно спятил». Весной того же года, в США прибыл груз американских долларов из Франции.

Последствия демарша

Несмотря на угрозы и препирательства, США вынуждены были выполнить свои обязательства, получив доллары и выдав французам золото. Начался процесс, растянувшийся до конца года, в ходе которого за первым траншем по обмену долларов на золото, в размере 1,5 млрд, последовали остальные, и в итоге из имевшихся в начале процесса 5,5 млрд долларов, у Франции осталось всего 800 млн На беду ФРС США за французами пошли немцы, японцы, канадцы и представители других стран, в результате чего «золотой запас» США радикально опустел, снизившись до предельно низкого, по мнению властей Штатов, уровня.

Де Голль не дождался окончательных результатов своих действий, и был фактически лишен власти в ходе начатых в 1968 году в Сорбонне «студенческих волнений», переросших в полномасштабную забастовку и политический кризис.

События 1968 года, которые как ни странно, де Голль политически пережил (его партия набрала более 70% голосов на парламентских выборах после этого) тем не менее, вынудили его уйти в отставку, и, по мнению многих экспертов, стали одним из первых образцов будущих «цветных революций».

Доказательств участия глобалистских и проамериканских структур в событиях 1968 года, имеется немало. [С-BLOCK]

В 1971 году президент Никсон объявил об отмене золотого обеспечения доллара, а в течение 1970-х годов, полностью была ликвидирована вся Бреттон-Вудская система. Де Голль не дожил до этого (умер в 1970 году).

Однако это не стало прямой победой де Голля: на смену привязки доллара как основной валюты мировой торговли к золоту, пришла нынешняя, практически ничем необеспеченная, абсолютно спекулятивная и виртуальная.

Казалось бы, в итоге мы видим полное поражение дела де Голля, последующий крах советской альтернативы, гибель бунтовщиков Каддафи и Уго Чавеса , тотальное доминирование навязанной экономики.

Однако есть вероятность, что в ближайшем будущем выстрел, сделанный де Голлем в самое сердце мирового финансового интернационала, все-таки достигнет своей цели, спустя десятилетия.