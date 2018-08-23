Валютная вакханалия: чего ждать от рубля

К какому новому курсу рубля нам придется привыкать

Обещанный официальный документ о введении новых санкций по «делу Скрипаля» от США в четверг так никто и не увидел. Но для рынка это уже неважно — рубль продолжил падение, и чуть было не перешагнул важную психологическую отметку в 70 за доллар. Однако вовремя вмешались Центробанк Минфин , которые молниеносно остановили эту валютную вакханалию. Надолго ли?

Хотя Вашингтон пока так и не опубликовали документ о введении заранее объявленных антироссийских санкций по «делу Скрипалей», рублю это никак не помогло. В четверг доллар и евро вновь укреплялись. Рубль в ходе торгов сначала обновил новый минимум с начала года, а затем упал еще. Доллар к обеду превысил 69 рублей, что произошло впервые с апреля 2016 года.

На самом деле, негативный эффект от обещанных новых ограничительных мер уже в значительной мере заложен в курсе отечественной валюты, считает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос . Ведь санкции по «делу Скрипалей» заранее стали известны и уже даже были опубликованы, просто пока неофициально.

«За последние две недели российская валюта ослабела по отношению к доллару примерно на 5 рублей или на 8%. Такое движение примерно соответствует масштабам ослабления рубля, которое состоялось после предыдущего пакета санкций со стороны США, который был объявлен в начале апреля 2018 года», — объясняет он.

Когда санкции реально введут, рублю, возможно, уже больше некуда будет падать. «Очень часто в новейшей российской истории мы видели, как фактическое введение санкций сопровождается усилением рубля. На мой взгляд, текущие котировки, скорее, являются отражением эмоций. Тем не менее, нельзя исключать спекулятивной атаки на российскую валюту в стиле „покупай слухи, продавай факты“. Тогда фактическое введение санкций вполне может сопровождаться откатом российской валюты», — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич

Реакция зависит от того, насколько болезненными окажутся новые меры, замечает Манжос. Если новый пакет будет в значительной мере дублировать уже принятые ранее ограничения, ситуация вполне может стабилизоваться на уровне в 70 рублей за доллар. В ином случае после пробоя этой отметки российская валюта может получить новый стимул для ослабления — уже за счет формирования панических настроений, говорит аналитик.

На самом деле, на рубль уже больше давят не санкции по «делу Скрпипаля», а беспокойство рынка в отношении новых ограничений, которые только будут только обсуждаться в конгрессе США. Речь о санкциях против новых выпусков российского госдолга и заморозке долларовых активов семи госбанков.

Есть и другие факторы, которые также играют против рубля. В частности, ЦБ по поручению Минфина в начале недели нарастил покупку валюты в рамках «бюджетного правила». Для бюджета и резервов слабый рубль и дорогая нефть — настоящий рай. Но столь крупный покупатель валюты в лице ЦБ еще больше подталкивает рубль вниз.

Казалось бы, растущая в цене нефть должна поддерживать российскую валюту. Но при таком негативном геополитическом фоне даже «черному золоту» этого не удается.

«Цены на нефть остаются высокими, что является несомненным позитивом для российской экономики. В то же время необходимость исполнения бюджетного правила парадоксально играет против российского рубля», — говорит Манжос.

Распродажу рубля усиливают также впечатляющие дивиденды российских компаний, выплачиваемых по итогам полугодия, указывает Купцикевич.

«Негативный фон рублю создавала также острая ситуация на других развивающихся рынках, в частности, Турции, и плавное понижение китайского юаня к доллару. Однако сейчас в Турции начали приниматься стабилизационные меры, а Китай объявил о начале политики плавного укрепления юаня», — замечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Впрочем, Минфин и ЦБ, наконец, вступились за рубль, прервав волну его ослабления на беду спекулянтов. Банк России заявил, что не будет покупать валюту для Минфина с 23 августа и минимум до конца сентября. Минфин в свою очередь уверил, что решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил регулятор.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября. То есть мораторий на покупку валюты может быть продлен при необходимости.

Собственно, решение об уходе ЦБ с валютного рынка позволило рублю менее чем за час отыграть у доллара и евро почти по полтора рубля. Так, доллар упал к 68,24 рублям, евро — к 78,87 рублям.

Учитывая макроэкономические фундаментальные факторы российской экономики и достаточно чуткую реакцию ЦБ на ситуацию, рубль может стабилизироваться, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик . Вполне может повториться апрельская ситуация, когда после резкого всплеска курса, он вскоре успокоился.

«Это правильное решение — приостановить покупки валюты на достаточно длительный период, — считает Лисоволик, передает RNS. — Это позволит в текущей ценовой конъюнктуре на рынке нефти поддержать рубль и сдержать то давление, которое он испытывал на протяжении последних нескольких недель».

ЦБ также заверил, что отслеживает ситуацию и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности страны. Главный инструмент, конечно, это ключевая ставка. ЦБ может повысить ставку до конца года, чтобы сделать рубль более привлекательным для инвесторов, не исключает Купцикевич. Сбербанк ждет повышения ставки с 7,25% до 7% к концу этого года, а затем ее постепенного снижения — до 7,25% к концу 2019 года, и до 7% на конец 2020 года. Об этом говорится в презентации банка.

Что же можно дальше ждать от российской валюты?

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко ожидает к концу августа возвращения к курсу 65 рубля за доллар — благодаря остановке Банком России валютных интервенций. Рублю помогут и крупные налоговые выплаты, которые ожидаются 27-28 августа (НДПИ, акцизы, НДС и налог на прибыль). По оценке Луцко, в ближайшие несколько дней на рынке будет дополнительное предложение иностранной валюты на 5,1 млрд долларов, что составляет около 30% среднего трехдневного оборота.

А дальше все опять же зависит от жесткости санкций США. Курс может стабилизироваться в районе 65-70 рублей на несколько недель, если новые санкции со стороны США будут соответствовать средним ожиданиям, считает Виталий Манжос.

Но если США введут следующий более жесткий пакет санкций, то доллар может уверенно закрепиться выше 70 рублей.

«На рубеже 2015 и 2016 годов мы достаточно длительное время наблюдали и более высокие уровни, поэтому с технической точки зрения для этого не имеется серьезных препятствий», — добавляет Манжос.

Мильчакова считает, что рубль может провалиться и до 75 рублей за доллар, если санкции против новых выпусков российского госдолга и заморозке долларовых активов семи госбанков все-таки будут введены.

«Однако, вероятность того, что этот закон будет принят, пока очень мала. Перенос его обсуждения в Конгрессе на период после выборов тому подтверждение», — считает Мильчакова. По ее прогнозу, стоит ждать 70 рублей за доллар до конца августа, потом доллар может развернуться и упасть даже до 65-66 рублй за доллар, если будут позитивные новости. «А в ноябре будем ждать, что решит конгресс и, в конечном счете, президент США, который подписывает закон», — заключает аналитик.

Татьяна Евдокимова из Nordea Bank склоняется к тому, что в итоге санкции будут смягчены, что позволит российской валюте вернуться к 66 рублям за доллар в первом полугодии 2019 года.

«Фундаментальные показатели российской экономики (состояние бюджета, уровень золотовалютных резервов, торговый профицит, низкий уровень долговой нагрузки) остаются лучше большинства прочих стран с развивающимися рынками. Все это вполне может вернуть Россию в список привлекательных направлений для вложений инвесторов за пределами США, когда первые эмоциональные реакции пройдут, а макроэкономическая статистика покажет, как российская экономика адаптируется к новому витку санкций», — отмечает эксперт.

Но, скорее всего, 66 рублей за доллар — это будет тот новый уровень, к которому россиянам и российской экономике придется привыкать и адаптироваться.