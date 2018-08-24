WSJ (США): Глава ЦБ — внезапный союзник Путина в противостоянии с Западом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — После того, как в прошлом году глава Центробанка России Эльвира Набиуллина приняла решение закрыть одно крупное кредитно-финансовое учреждение за возможно имевшую место фальсификацию счетов, Генеральная прокуратура страны издала приказ оставить банк в покое. Однако же она все равно его закрыла.

За пять лет работы г-жа Набиуллина закрыла сотни слабых банков, свела на нет утечку российского богатства за рубеж и трансформировала денежно-кредитную политику с целью снижения инфляции до рекордно низкого уровня. Все это предоставило ей свободу в принятии трудных решений, даже если на кон поставлены интересы влиятельных персон.

Восприятие Набиуллиной лишь как главы Центробанка преуменьшает значение ее роли. Поскольку президент Владимир Путин желает вернуть России статус великой державы и бросить вызов США и Европе по множеству вопросов — от Сирии до Украины, — ее работа заключается в поддержании экономики на фоне неустойчивости нефтяных рынков и санкций. Способность России не останавливаться на пути к заветной цели во многом зависит от того, сможет ли Набиуллина сохранить стабильность финансовой системы.

А проблема эта довольно существенная, с учетом беспорядочной и коррумпированной банковской системы России. По словам аналитиков, она изо всех сил пытается контролировать некоторые из государственных банков, но все усложняет угроза новых санкций США за отравление нервнопаралитическим веществом бывшего российского шпиона в Великобритании. Москва свою причастность к этому делу неоднократно отрицала.

Набиуллина получила хвалебные отзывы как от Путина, который обычно не имеет привычки комментировать заслуги подчиненных, так и из-за рубежа. В прошлом году президент сказал ей: «Центральный банк под вашим руководством сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике». Менеджеры крупных инвестиционных фондов, начиная с «Пасифик инвестмент менеджмент» и заканчивая «Пиктет эссет менеджмент», называют Набиуллину одним из самых квалифицированных управляющих центральным банком в мире. В мае управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард похвалила ее за установление «стандартов качества макроэкономической политики».

Международные инвесторы продолжают вкладываться в российские государственные облигации, невзирая на слабый экономический рост страны, ослабление валюты и ужесточение санкций США.

«Набиуллиной явно дали мандат высшего уровня для обеспечения стабильности, — отметил Кирилл Лукашук , руководитель группы банковских рейтингов аналитического агентства АКРА. — Правительство осознало, что стабильность невозможна без здорового банковского сектора, сильных резервов и низкой инфляции».

В одном из интервью Набиуллина сказала, что сосредоточила внимание на улучшении состояния банковского сектора России. «Для всех стало очевидно, что надо что-то делать, — сказала она. — В обстоятельствах, когда мы начали сталкиваться с внешними вызовами и геополитическими рисками, финансовой системе необходимо было стать очень сильной и очень стабильной».

Президент Путин высоко оценил работу Эльвиры Набиуллиной, с учетом всех сложностей макроэкономической ситуации и весьма агрессивной международной обстановки, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Он добавил, что ее положение требует большей независимости ввиду установленной российским законодательством независимости Центрального банка.

По словам инвесторов и банкиров, до прихода Набиуллиной в 2013 году Центробанк России был безжизненным учреждением с неквалифицированным персоналом и ограниченными полномочиями. Владимир Путин критиковал ее предшественников за отсутствие воли к приведению банковской системы страны в порядок.

В 2006 году ответственный за реконструкцию системы чиновник Центрального банка Андрей Козлов был застрелен в своей машине. Позже за организацию убийства был осужден российский финансист Алекс Френкель, чью банковскую лицензию Козлов отозвал ранее в том же году. Сегодня телохранители сопровождают госпожу Набиуллину даже во время пребывания в собственной штаб-квартире.

Список недоброжелателей включает советников президента и промышленников, считающих, что ее курс на снижение инфляции душит экономику. «От стабильности до стагнации всего шаг», — сказал Андрей Соколов , председатель правления крупнейшего российского частного банка Альфа-Банк

В России действует около 480 банков, что в три раза больше, чем, скажем, в Бразилии, стране с аналогичной по объему экономикой. Однако топ-20 банков владеют 70% банковских активов. Почти треть банковской системы находится в руках Сбербанка , правопреемника банковской монополии Советского Союза.

54-летняя Набиуллина родилась в татарской семье простых рабочих на Урале. В последние годы существования Советского Союза она получила высшее экономическое образование в Московском университете и сразу же начала работать над планом действий в условиях растущей рыночной экономики России.

В 1990-е работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей и в Министерстве экономики . Заслужила репутацию человека педантичного, честного и одержимого деталями, как говорят правительственные советники. Эти качества и привлекли внимание Владимира Путина, который незадолго до вступления в должность президента в 2000 году попросил ее помочь в разработке экономической декларации.

Будучи президентом, Путин консолидировал власть, ограничив политическое влияние олигархов и региональных лидеров. В то время они контролировали бóльшую часть банковской системы, используя ее слабое регулирование для финансирования политических кампаний и своих личных проектов, а также вывода средств из страны.

Когда под тяжестью плохих кредитных решений и неустойчивых ставок по депозитам банки разорялись, их владельцы часто переезжали за границу, обычно в Лондон, и по неслыханным ценам покупали себе особняки. Правительство Великобритании отклоняло российские требования об их экстрадиции, ссылаясь на отсутствие доверия к судебной системе страны.

Ветераны банковской отрасли рассказали, что до прихода Набиуллиной лицензии на осуществление банковской деятельности использовались в основном в качестве механизма вывоза денег за рубеж и оформления инсайдерских сделок.

«По утрам мы открывали газеты, читали о банковских сделках и сетовали на утечку капитала, на вывод активов, — рассказал Сергей Хотимский , соучредитель Совкомбанка , одного из крупнейших частных банков России. — Хитроумные схемы обогащения были очевидны всем».

Глобальный финансовый кризис 2008 года полностью обнажил слабость системы. Стихийное и непродуманное кредитование обременяло банки кучами безнадежных долгов, маскировавшихся все более сложными балансовыми практиками, заявил российский экономист Михаил Задорнов . Банковские сбои нарастали как снежный ком, вынуждая государство брать на себя расходы по застрахованным депозитам.

Банковские трудности замедлили восстановление экономики России, и это побудило Путина к действию. В Набиуллиной он видел лоялиста, который, по словам двух правительственных советников того времени, обладал опытом и мужеством для наведения порядка в финансовой системе. В 2012 году Владимир Путин назначил ее своим экономическим советником, а в следующем году — главой Центрального банка.

Когда она принимала должность, банки и компании выводили из страны по пять миллиардов долларов ежемесячно, а инфляция превышала 7%. В первый же год она закрыла 70 банков.

В 2014 году Запад ответил санкциями на военное вмешательство России на Украине. В сочетании с резким падением цен на нефть это привело к тому, что курс рубля в том году упал по отношению к доллару наполовину.

С целью поддержки национальной валюты Набиуллина остановила многолетнюю политику расходования миллиардов долларов из резервов страны. В декабре 2014 года, когда рубль продолжал падать, ЦБ на экстренном ночном заседании увеличил ключевую ставку почти вдвое, до 17%.

Повышение ставки восстановило спокойствие на рынках, но задушило движимый потребителем рост страны. Формирующийся средний класс, привыкший к заграничным каникулам и европейским автомобилям, все еще ощущает на себе последствия обвала рубля.

Некоторые правительственные советники и парламентарии критиковали Набиуллину за повышение ставки. «Трудные решения трудно объяснить [правительству], — сказала она. — Для меня было легко принять то решение по ставке, так как я был уверена, что альтернативы не было».

Далее Набиуллина обратила внимание на отечественные проблемы. С момента вступления в должность она вдвое сократила количество российских банков, закрыв около 440 из них. А отток капитала снизила примерно на 50% до 2,5 миллиарда долларов в месяц.

Многие закрытые ею банки считались неприкосновенными, говорят аналитики. Некоторые из них, такие как Промсвязьбанк , имели среди акционеров депутатов и руководителей государственных компаний. Другие, включая Банк Советский, служили политическим целям, предоставляя банковские услуги в Крыму, аннексированном в 2014 году регионе Украины.

Десяток закрытых банков пытался подать в суд на ЦБ в попытке вернуть свои лицензии и активы, но потерпел неудачу. «У Набиуллиной есть свобода действий делать так, как она решит, в интересах стабильности, даже если это задевает привилегированные группы, — сказал Александр Данилов , банковский аналитик агентства „Фитч Рейтингз“. — Она вызвала недовольство многих людей».

Банк «Югра» , который она закрыла в прошлом году вопреки возражениям прокуратуры , принадлежит строительному магнату Алексею Хотину . По данным ЦБ, он использовал кредиты других банков для субсидирования ставок по депозитам, превышающих рыночные, и в прошлом году стал 12-м по размеру держателем вкладов населения в стране. Он также спонсировал основанную Путиным любительскую хоккейную лигу, где тот время от времени играет.

Когда в июне прошлого года после неоднократных предупреждений Центральный банк закрыл «Югру», в балансе был обнаружен замаскированный безнадежными кредитами дефицит в размере 600 миллионов долларов. Всего за несколько часов до истечения срока действия лицензии банка прокуратура распорядилась приостановить закрытие, назвав банк «финансово стабильной кредитной организацией». Набиуллина данное распоряжение отклонила.

Представители Хотина и прокуратуры не ответили на перечень вопросов относительно оспариваемого в суде закрытия «Югры». «То было испытание силы воли, и она победила», — подчеркнул аналитик Лукашук.

Свобода Набиуллиной выделяется среди ее коллег в развивающихся странах, начиная с Турции и заканчивая Аргентиной, где правительство оказывает давление на центральные банки с целью удержания процентных ставок на низком уровне, дабы сохранить поток кредитов для электората и субъектов предпринимательской деятельности.

В январе инфляция достигла рекордно низкого за постсоветский период уровня в 2,2%, а причиной стало решение Набиуллиной сохранить высокие процентные ставки после введения санкций из-за Крыма. Уверенность Набиуллиной в поддержке со стороны Путина стала очевидна на июньском конгрессе Центрального банка в Санкт-Петербурге.

Она открыто обменивалась колкостями с главным исполнительным директором Сбербанка и критиковала главу крупной государственной нефтяной компании за повышение цен на бензин, а полиции и судам выговорила за недостаточно строгие наказания для недобросовестных банкиров.

Тем не менее она изо всех сил пыталась контролировать более мелкие и неэффективные государственные банки России. Они держатся на плаву за счет постоянных вливаний государственных средств, которые руководители направляют в различные посторонние активы, начиная с супермаркетов и заканчивая железнодорожными вагонами.

Газпромбанка и По информации «Фитч Рейтингз», за первые четыре года работы госпожи Набиуллиной в ЦБ почти триллион рублей государственного капитала (около 16 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу) оказался в руках трех государственных банков: ВТБ Россельхозбанка . Ни один из них до сих пор полностью не избавился от «плохих» долгов и неликвидных активов.

Набиуллина заверила, что ко всем банкам применяются одни и те же правила регулирования, добавив, что закрыла и несколько региональных государственных учреждений.

В прошлом году Центральный банк подвергся критике за спасение трех крупных частных банков, в том числе седьмого по величине банка «Открытие» . Данный шаг стоил правительству около 44 миллиардов долларов и продолжает истощать государственный бюджет.

Частные банки говорили, что «Открытие» нужно было распродать по частям, а не превратить в еще один государственный банк. Сегодня на государственные банки приходится две трети всех займов и частных вкладов.

Набиуллина сказала, что «Открытие» был слишком велик для банкротства и с целью предотвращения финансового кризиса требовалось его спешное поглощение.

По ее словам, на фоне близкой к завершению очистки финансового сектора существуют большие проблемы для российской экономики в целом. «Предыдущая модель экономического роста себя исчерпала», — заявила она. Ее скромные экономические прогнозы постоянно отставали от поставленных Путиным целей, которых, по ее словам, можно достичь только путем существенных и непопулярных изменений в системе.

Она подчеркнула, что даже если бы цена на нефть поднялась с сегодняшних 65 долларов за баррель до ста, рост экономики России выше 1,5-2% в год является маловероятным.