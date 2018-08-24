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IT-компании США получат еще один шанс для повторения ралли
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IT-компании США получат еще один шанс для повторения ралли 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» Бумаги технологических компаний могут продемонстрировать еще одну волну безумного ралли на фоне самой масштабной в истории Уолл-стрит реорганизации системы отраслевой классификации.
Ряд самых главных акций, таких как акции Facebook и Alphabet, Amazon, Netflix перейдут из традиционных секторов в высокопроизводительный технологический сектор, а также в сектор телекоммуникаций и СМИ.
S&P 24 сентября перенесет Alphabet, Facebook, Twitter и разработчиков видеоигр Electronic Arts и Activision Blizzard в расширенный телекоммуникационный сектор, который станет называться сектором коммуникационных услуг.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Резкая реорганизация «Глобального стандарта классификации отраслей» (GICS) означает, что фонды, отслеживающие телекоммуникационные, технологические и потребительские секторы, будут вынуждены торговать акциями на миллиарды долларов, чтобы переформатировать свои портфели к дате вступления в силу нового GICS.
Поддерживаемый индексами S&P, Dow Jones и MSCI с 1999 г. и широко используемый портфельными менеджерами GICS классифицирует компании в 11 секторах. Новейший сектор, недвижимость, был отделен от финансовой отчетности в 2016 г. Изменения, которые еще предстоит доработать, должны отражать развивающиеся отрасли.
Facebook и Alphabet перейдут от информационных технологий и будут действовать наряду с AT&T Inc и Verizon Communications в расширенном секторе телекоммуникационных услуг, которые будут переименованы в службы связи. Тяжеловесы Walt Disney, Comcast, Netflix и другие также присоединятся к вновь определенному сектору — существенное изменение, которое повлияет на инвесторов в секторальных фондах.
Доля крупнейшего сектора на фондовом рынке США в разное время
Компании, предоставляющие услуги связи, составят одну десятую часть S&P500, что станет ростом с отметки менее 2% для телекоммуникационного сектора.
Согласно данным Thomson Reuters Lipper американские научно-технические ETF владеют активами в размере $78 млрд, и многим придется продавать свои акции Alphabet и Facebook. Telecom ETF с активами в размере около $4 млрд должны будут покупать акции этих компаний, продавая часть своих инвестиций в AT&T, Verizon и другим игрокам, чтобы освободить место другим участникам.
Реорганизация может также затруднить анализ инвестиций, поскольку статистика по каждому сектору, такая как рост прибыли и оценочные мультипликаторы, резко изменится. Дивидендная доходность сектора телекоммуникаций, которая сейчас составляет более 5%, сократится до 1%.
Компания по управлению капиталом Exchange Capital Management рассматривает клиентские счета, которые включают в себя секторальные ETF, для определения того, на кого больше всего повлияют изменения, отметил портфельный менеджер Эндрю Стюарт. Ann Arbor, компания из Мичигана, взвесит преимущества перебалансирования клиентских ETF в отношении налогов, которые необходимо будет выплатить за прирост капитала, полученный в результате их продажи.
"Силы GICS приняли рациональное решение о реклассификации этих секторов. Однако я не думаю, что их системы построены так, чтобы обратить внимание на потребности пенсионного плана Джейн Доу", — сказал Стюарт.
Чтобы избежать крупных сделок, когда изменения вступят в силу, Vanguard привязала свои технологии, телекоммуникации и потребительские секторы ETF к временным ориентирам, постепенно корректирующимся в течение четырех месяцев. Его недавно измененный фонд Communications Services уже включает крошечные инвестиции в Alphabet и Facebook.
В своем недавнем отчете Банк Америки предупредил, что эти изменения сделают новый сектор услуг связи более перекупленным, чем любой другой из-за высокой концентрации популярных акций Alphabet, Netflix, Facebook.
Иван Кажич, руководитель отдела исследований в ITG в Нью-Йорке, ожидает, что большинство пассивно управляемых фондов ждут, пока изменения не вступят в силу, чтобы перестроить свои портфели и остаться верными индексам, которые они отслеживают.
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