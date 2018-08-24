ОБЗОР: Августовский обвал рубля будет влиять на инфляцию несколько месяцев — аналитики

МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Влияние августовского ослабления рубля на цены растянется на несколько месяцев, и масштабы этого воздействия будут зависеть от того, стабилизируется ли курс на текущих уровнях или будет продолжать рост, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Курс рубля с начала августа на фоне обострившихся санкционных рисков со стороны США максимально снижался к доллару на 9,5%, к евро — на 8,3%. В четверг, 23 августа, курс доллара поднялся до 69,01 рубля, обновив максимум с апреля 2016 года, евро поднимался до 79,77 рубля — максимума с апреля текущего года.

"Курс рубля еще не так сильно девальвировался, чтобы можно было ожидать существенного инфляционного эффекта. И более того, эффект зависит от того, сколь долго рубль будет на этих уровнях. Если курс осенью вернется на уровень 64 рублей, то эффект будет крайне ограниченным. Если курс останется здесь или пойдет выше 70 рублей, то эффект, конечно, будет", — считает директор аналитического департамента инвесткомпании «Локо-инвест» Кирилл Тремасов

По его мнению, на горизонте 12 месяцев произошедшая девальвация может добавить до 0,5 процентного пункта к инфляции. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил ранее, что более слабая траектория по обменному курсу, которую министерство не ожидало в начале года, тоже добавит несколько десятых процентных пункта к прогнозу по инфляции по итогам года.

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аналитики отмечают, что пока точных прогнозов по влиянию ослабления рубля на цены делать невозможно, так как нет ясности в том, как будет развиваться ситуация.

Татьяна Евдокимова. "В основном сейчас все еще зависит от того, на каком уровне стабилизируется курс, поскольку он находится под воздействием большого количества факторов, в том числе внешних, все еще ищет некое новое равновесие. Мы не можем на данный момент утверждать, на сколько процентов он устойчиво просел. Если он на эффекте каких-либо факторов несколько откатится назад, то это не так сильно повлияет на цены", — полагает главный экономист " Нордеа банка

До последнего ослабления курса банк ожидал инфляцию на уровне 4,2%, теперь поднимет прогноз до 4,5%, отметила она.

По словам Тремасова, достоверно оценить эффект от девальвации невозможно также и по причине изменения эластичности цен к валютным курсам.

"У нас в первую очередь в части импорта продуктов произошло некое замещение, то есть здесь меняются многолетние статистические связи. Поэтому точно оценить никто сейчас и не сможет этот эффект. Это будет меньше, чем эффект от повышения НДС. Другое дело, накладываясь друг на друга, они могут срезонировать, усилить друг друга", — сказал он.

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Ряд аналитиков ждут отложенного влияния курса рубля на инфляцию, другие, напротив, прогнозируют его уже в августе.

"В августе он точно не проявится, в августе будут действовать серьезные сезонные факторы, которые частично сохраняются и в сентябре. Инфляционное давление по-серьезному начинает нарастать ближе к октябрю", — отметил Тремасов.

"Что касается сроков, то по нашим оценкам, эффект переноса от изменения курса к инфляции проявляет себя на горизонте полгода примерно. Соответственно, он вряд ли проявится полноценно в августе и даже в сентябре. Мы ожидаем, что в полной мере это будет проявляться к концу года. Но здесь все зависит от масштабов ослабления курса, поскольку, чем больше курс ослабевает, тем оперативнее реагируют экономические агенты на такие изменения", — отметила Евдокимова.

Она напомнила, что реакция цен на апрельское ослабление рубля была довольно ограниченной, поэтому большая доля производителей в экономике будет готова транслировать в конечные цены для потребителей текущий курсовой эффект.

Цены на узкий перечень товаров и услуг начнут подрастать в августе-сентябре, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин . «Но максимальный эффект проявит себя через два-три месяца, если больше ничего экстраординарного, что могло бы повлиять опять так на курс, не произойдет», — полагает он.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что максимальный эффект проявится уже в августе-сентябре. «У нас есть модель, которая говорит, что эффект проявляется в моменте с лагом 2-3 недели, поэтому в августе и сентябре мы его увидим, далее он будет затухать. В целом ослабление добавит 0,2 процентного пункта в инфляцию по итогам года при условии, что рубль останется на текущем уровне», — сказал он.

СЕЗОННОЙ ДЕФЛЯЦИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Вероятность августовской дефляции, которая была возможной благодаря сезонному фактору, снижается по ряду причин.

"В этом году, насколько я понимаю, урожай чуть хуже, чем обычно. Плюс фактор курсовых изменений", — пояснила Евдокимова.

"По недельным данным к 20 августу рост цен был нулевой, но я думаю, если в первые две декады снижения цен не было, то маловероятно, что оно произойдет дальше. Мой прогноз — дефляции не будет. Возможно, ноль плюс минус", — полагает Тремасов.

Мурашов ожидает нулевой прирост цен в августе. «Это связано не только с курсом, но и другими факторами — вспышка АЧС даст негативный эффект, а также рост цен у мясопроизводителей», — отметил он.