Еще 69 ФАПов появится в Подмосковье к 2025 году

Ольга Забралова. На территории Московской области до декабря 2024 года будет построено еще 69 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщила первый заместитель председателя Правительства Московской области

Каждый такой пункт будет обслуживать от трех до десяти близлежащих деревень. 12 ФАПов будут возведены в 2019 году — на эту цель уже выделено более 222 миллионов рублей.

Каждый фельдшерско-акушерский пункт будет оснащен по последнему слову медицинской техники. Там же он будет служить жильем для медицинского работника и его семьи.

Для работы в ФАПах будет привлечено более 300 специалистов.