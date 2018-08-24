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Еще 69 ФАПов появится в Подмосковье к 2025 году
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Еще 69 ФАПов появится в Подмосковье к 2025 году 

Вести Подмосковья 1 час назад
На территории Московской области до декабря 2024 года будет построено еще 69 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщила первый заместитель председателя Правительства Московской области Ольга Забралова.
Каждый такой пункт будет обслуживать от трех до десяти близлежащих деревень. 12 ФАПов будут возведены в 2019 году — на эту цель уже выделено более 222 миллионов рублей.
Каждый фельдшерско-акушерский пункт будет оснащен по последнему слову медицинской техники. Там же он будет служить жильем для медицинского работника и его семьи.
Для работы в ФАПах будет привлечено более 300 специалистов.
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