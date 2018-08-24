Билетная программа «Ижстали», новое видео пыток в Ярославле и санкции США: что произошло минувшей ночью 

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики. В ней мы рассказываем об интересных новостях, которые вы могли пропустить.
Билетная программа:
Хоккейный клуб «Ижсталь» утвердил билетную программу на сезон. Стоимость входных билетов на домашние матчи установлена в следующем размере:
— Секторы 2, 4, 8, 10 — 200 рублей
— Секторы 1, 5, 6, 7 — 100 рублей.
— Сектор 9 (1 ряд) — 150 рублей.
— Сектор 9 (2-10 ряды) — 300 рублей.
По предъявлению документов (пенсионный, студенческий, ученический):
— Сектор 5 — 50 рублей (по 100 билетов отдельно — для школьников, студентов и пенсионеров).
Абонементы на сезон (28 домашних игр):
— Ложа №1 — 30 000 рублей.
— Ложа №3 — 15 000 рублей.
— Секторы 2, 4, 8, 10 — 5040 рублей
— Секторы 1, 5, 6, 7 — 2520 рублей.
— Сектор 9 (1 ряд) — 3780 рублей.
— Сектор 9 (2-10 ряды) — 7560 рублей.
О начале продаж абонементов будет объявлено на официальном сайте клуба. Отметим, что по сравнению с прошлым годом цены практически не изменились.
Новая билетная программа:
«Новая газета» опубликовала видео очередное избиения заключенных в коридоре ярославской колонии №1. Запись передал изданию правозащитный фонд «Общественный вердикт», сообщает «Интерфакс».
Ранее с помощью фонда было обнародовано видео пыток в той же колонии заключенного Евгения Макарова, вызвавшее большой резонанс.
Новое видео снято на камеру видеорегистратора, закрепленную на лацкане сотрудника. Предположительно, оно сделано в декабре 2016 года.
«На съемке сотрудники колонии встают вдоль стен, между ними прогоняют четверых заключенных, на которых обрушиваются удары», — пишет издание.
Вступление американских санкций:
Санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, вступят в силу в районе 27 августа. Об этом со ссылкой на различные СМИ сообщает РБК. Ранее называлась дата 22 августа.
«В Государственном департаменте подписали уведомление в федеральном регистре касательно введения новых санкций против России, однако опубликовано оно будет лишь 27 августа», пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости».
В свою очередь собеседник агентства ТАСС сообщил, что 22 августа истек уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Там также указали, что публикации решения о санкциях стоит ожидать 27 августа.
Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли.
В Госдепе подчеркнули, что, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие (санкции вязаны с отравлением Скрипалей в Солсбери), и не согласится на допуск международных инспекторов, тогда ее ожидает второй раунд санкций. Москва объявила, что введет зеркальные ограничения.