Билетная программа «Ижстали», новое видео пыток в Ярославле и санкции США: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики. В ней мы рассказываем об интересных новостях, которые вы могли пропустить.

Билетная программа:

Хоккейный клуб «Ижсталь» утвердил билетную программу на сезон. Стоимость входных билетов на домашние матчи установлена в следующем размере:

— Секторы 2, 4, 8, 10 — 200 рублей

— Секторы 1, 5, 6, 7 — 100 рублей.

— Сектор 9 (1 ряд) — 150 рублей.

— Сектор 9 (2-10 ряды) — 300 рублей.

По предъявлению документов (пенсионный, студенческий, ученический):

— Сектор 5 — 50 рублей (по 100 билетов отдельно — для школьников, студентов и пенсионеров).

Абонементы на сезон (28 домашних игр):

— Ложа №1 — 30 000 рублей.

— Ложа №3 — 15 000 рублей.

— Секторы 2, 4, 8, 10 — 5040 рублей

— Секторы 1, 5, 6, 7 — 2520 рублей.

— Сектор 9 (1 ряд) — 3780 рублей.

— Сектор 9 (2-10 ряды) — 7560 рублей.

О начале продаж абонементов будет объявлено на официальном сайте клуба. Отметим, что по сравнению с прошлым годом цены практически не изменились.

Новая билетная программа:

«Новая газета» опубликовала видео очередное избиения заключенных в коридоре ярославской колонии №1. Запись передал изданию правозащитный фонд «Общественный вердикт», сообщает «Интерфакс»

Ранее с помощью фонда было обнародовано видео пыток в той же колонии заключенного Евгения Макарова , вызвавшее большой резонанс.

Новое видео снято на камеру видеорегистратора, закрепленную на лацкане сотрудника. Предположительно, оно сделано в декабре 2016 года.

«На съемке сотрудники колонии встают вдоль стен, между ними прогоняют четверых заключенных, на которых обрушиваются удары», — пишет издание.

Вступление американских санкций:

Санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, вступят в силу в районе 27 августа. Об этом со ссылкой на различные СМИ сообщает РБК. Ранее называлась дата 22 августа.

В свою очередь собеседник агентства ТАСС сообщил, что 22 августа истек уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Там также указали, что публикации решения о санкциях стоит ожидать 27 августа.

Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли.

В Госдепе подчеркнули, что, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие (санкции вязаны с отравлением Скрипалей в Солсбери), и не согласится на допуск международных инспекторов, тогда ее ожидает второй раунд санкций. Москва объявила, что введет зеркальные ограничения.