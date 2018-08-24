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Промышленность не поднялась в августе
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Промышленность не поднялась в августе 

Финмаркет 52 минуты назад
Фото: Финмаркет
"Коммерсантъ" приводит первые оценки состояния промышленности в августе 2018 года (на 23 августа), полученные в ходе конъюнктурных исследований ИЭП им. Егора Гайдара. Текущие оценки ситуации компаниями незначительно улучшились при ухудшении прогнозов и продолжении сокращения выпуска. Текущие оценки стали лучше из-за того, что отрицательная уже несколько месяцев динамика продаж продукции после достижения в июле трехлетнего минимума в августе улучшилась на 7 пунктов. Между тем фактический спрос в отличие от прогнозного продолжил сокращаться (см. график). Это позволило компаниям повысить выпуск по сравнению с провальным результатом июля, но его фактическая динамика оставалась отрицательной, хотя и приблизилась к нулевой отметке, пишет «Ъ».
С начала 2018 года около нуля колеблются и оценки запасов годовой продукции. Небольшое положительное значение показателя в августе стало результатом менее заметного падения выпуска по сравнению со снижением спроса. «Сокращение оптимизма планов выпуска и нулевой баланс прогнозов спроса могут спровоцировать дальнейший рост избыточности запасов готовой продукции и снижение индекса оптимизма, если промышленность не решится на негативную корректировку объемов своего производства», — отмечает автор исследования Сергей Цухло.
Единственным позитивным изменением среди составляющих индекса прогнозов стало увеличение планов занятости — «даже в условиях сохраняющегося застоя экономики, чтобы избежать дефицита кадров в случае возможного роста», объясняют в ИЭП. Улучшились и инвестиционные планы, но о них компании отчитывались до последнего витка девальвации рубля в августе.
"Ъ" отмечает, что продолжение крайне слабых результатов промышленности в августе на фоне продолжающегося падения спроса является свидетельством растущего риска разворачивания полноценной стагнации в экономике РФ.
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