Ещё
Рынок акций: выход из консолидации?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
68.04
78.52
78.89
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
75.18
+0.40 Золото
1189.32
+0.02 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1569
+0.0158
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Рынок акций: выход из консолидации? 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи — инвесторы обеспокоены перспективами усиления санкций в отношении РФ со стороны США и укреплением доллара США на валютном рынке. Российский ЦБ объявил о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке, что оказало поддержку курсу рубля и вызвало всплеск волатильности по паре доллар-рубль, которая в итоге осталась вблизи отметки 68.0. В секторе голубых фишек наиболее заметно подешевели акции банков: Сбербанк (SBER) подешевел на 4.8%, ВТБ (VTBR) — на 3.7%.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (MRKK) подешевели на 6.1%, РусАква (AQUA) — на 5.7%, ЧМК (CHMK) — на 3.0%. Фондовые индексы США понизились на 0.1% — 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные движения. Сегодня возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС — с позиций технического анализа, закрытие ниже уровня 1050 пунктов подразумевает повышение вероятности выхода из консолидации и начала заметного снижения. Внешний фон к открытию торгов выглядит нейтральным, но фактор санкций по-прежнему ограничивает активность покупателей (Госдепартамент США подтвердил вступление в силу нового пакета санкций в отношении РФ начиная с 27 августа). На валютном рынке в начале торгов, вероятно, продолжатся попытки закрепления выше отметки 68.0 по паре доллар-рубль, но благоприятная динамика цен на энергоносители (фьючерсы на Brent торгуются выше $75 за баррель) может отчасти скомпенсировать негативное влияние санкционного фактора на динамику курса рубля. Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
Вести Экономика: последние новости
Все валюты развивающихся стран несчастливы по-своему Золото дорожает после падения цены почти на 1% днем ранее Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне переговоров США и КНР
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды675
Что делать в период нестабильности рубля58
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение