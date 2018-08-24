Эксперты не верят в возможность скачков цены бензина в этом году

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Цена бензина в этом году, скорее всего, будет стабильна, и стоимость топлива останется на текущем уровне, так считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Если предположить, что регуляторы не допустят значительного роста оптовых цен из-за падения курса рубля и осенних ремонтов на НПЗ, то до конца года розничные цены на бензины будут стабильными", — сказал генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов

Старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин связывает стабилизацию цены бензина с мерами правительства, принятыми после майского взлета розничных цен на бензин — в частности, с усилением контроля за оптовыми ценами.

"Такая мера позволяет резко снижать экспортный нетбэк, а как следствие — внутренние отпускные цены НПЗ. В настоящий момент заводы продают АИ-92 с беспрецедентно высокой скидкой к экспорту — 9 рублей за литр. За счет этого розничная маржа при продажах данной марки топлива достигает 4 рублей за литр, что позволяет АЗС компенсировать убытки понесенные в мае, и создает предпосылки к снижению цен", — заметил он.

Былкин подчеркнул, что низкие цены в этом году обеспечены за счет убытков нефтепереработки. «Маржа многих из них ниже нулевой отметки. При этом в 2018 году возмещения потерь производителям не предусмотрено, только с 2019 года предполагается введение компенсаций для заводов на базе демпфирующего механизма», — сказал эксперт.

В свою очередь аналитик «Финама» Алексей Калачев допустил, что в 2018 году цена бензина может вырасти, но это произойдет только в случае единовременного роста стоимости нефти и курса доллара.

Что будет в 2019 году?

Куда менее оптимистичны эксперты по 2019 году. На их взгляд, в следующем году возможен существенный рост цены бензина. Такие риски существуют из-за повышения акцизов с 8,2 тыс. до 12,3 тыс. рублей на тонну, ставки НДС с 18% до 20%, а также завершения налогового маневра нефтяной отрасли, в рамках которого будет снижаться экспортная пошлина при росте НДПИ, считает Калачев.

"Существует опасность, что правительство может не сдержать цены на бензин", — сказал он. По его словам, при таком сценарии государство может снова принять ряд экстренных решений, которые не смогут избавить от проблемы низкой маржинальности НПЗ и автозаправочных станций.

Он также согласился с оценкой главы «Российского топливного союза» Евгения Аркуши, которая ранее была опубликована РБК , что цена бензина в 2019 году может вырасти на 10% из-за роста акцизов. «Это обоснованная оценка», — сказал эксперт.

Былкин тоже видит риск скачка цены в 2019 году. «С учетом повышения акцизов и НДС экономика НПЗ не изменится в лучшую сторону, поэтому требуется произвести пересмотр утвержденных регуляторных параметров для увеличения объема компенсаций», — рассказал он.