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В Теплом Стане прошла благотворительная акция
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В Теплом Стане прошла благотворительная акция 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В Теплом Стане состоялась общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».
В акции вместе с жителями участвовали сотрудники ЦСО и депутаты района: Глава муниципального округа Елена Кузьменко, депутат Елена Гурова.
Цель акции — помочь малообеспеченным семьям, которым самим трудно купить все необходимое к началу учебного года.
По 31 августа в городе будут работать 69 передвижных и 137 стационарных пунктов приема вещей, куда москвичи смогут приносить одежду, обувь, школьные принадлежности. Все собранное передадут в нуждающиеся многодетные и малообеспеченные семьи, а также детям с инвалидностью.
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