В Теплом Стане прошла благотворительная акция

В Теплом Стане состоялась общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».

В акции вместе с жителями участвовали сотрудники ЦСО и депутаты района: Глава муниципального округа Елена Кузьменко , депутат Елена Гурова.

Цель акции — помочь малообеспеченным семьям, которым самим трудно купить все необходимое к началу учебного года.

По 31 августа в городе будут работать 69 передвижных и 137 стационарных пунктов приема вещей, куда москвичи смогут приносить одежду, обувь, школьные принадлежности. Все собранное передадут в нуждающиеся многодетные и малообеспеченные семьи, а также детям с инвалидностью.