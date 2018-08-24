Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 261,75 пункта. Индекс РТС повысился на 0,65%, до отметки 1 050,74­­­­.