Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 261,75 пункта. Индекс РТС повысился на 0,65%, до отметки 1 050,74.
«Индекс Мосбиржи вернулся в нижнюю часть диапазона 2 250—2 300 пунктов, не сумев пойти выше из-за сохранения выраженного давления на акции госбанков, находящихся под гнетом санкционных рисков на фоне демонстрируемой сенаторами США решимости ввести ограничения против них. Мы отмечаем, что рублевая стоимость нефти вышла на новые исторические максимумы, и рассчитываем на возврат спроса в «нефтянку», лишенную явных санкционных рисков, и ждем позитивных новостей со встречи помощника президента РФ Белоусова с бизнесом по поводу изъятия «сверх»доходов: экспорт способен сегодня вернуть индекс Мосбиржи к 2 280 пунктам», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.