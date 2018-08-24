Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить более 17 млрд рублей дивидендов

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Общая сумма рекомендуемых дивидендов по итогам шести месяцев составит 17,35 млрд рублей ($253,2 млн), что соответствует 30% показателя EBITDA за этот период.

«Совет директоров ПАО «Полюс» (Mосковская и Лондонская биржи — PLZL ) (“Полюс”, «Компания») рекомендует выплатить дивиденды за первые шесть месяцев, заканчивающиеся 30 июня 2018 г., в размере 131,11 рублей на обыкновенную акцию», — сообщили в компании.

Размер дивидендов эквивалентен приблизительно $1,91 на обыкновенную акцию или $0,96 на депозитарную акцию (при том, что две депозитарных акции соответствуют одной обыкновенной акции).

Общая сумма рекомендуемых дивидендов за первую половину 2018 года составит 17 351 049 675,96 рублей, что эквивалентно $253,2 млн и соответствует 30% от показателя EBITDA компании за первое полугодие 2018 года.

«Рекомендация о выплате дивидендов подлежит утверждению на внеочередном общем собрании акционеров компании, которое состоится 28 сентября 2018 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, станет 18 октября 2018 года», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании снизилась на 38% — до 21,63 млрд руб., а выручка выросла на 9% — до 78,29 млрд руб.