«Военторг» создал российскую замену американскому батончику «Сникерс» 

В России появился конкурент американскому шоколадному батончику «Сникерс». Об этом пишет РБК.
"Военторг" создал 40-граммовую шоколадку «Армия России». Утверждается, что она в полтора раза менее калорийна, чем «Сникерс». Торговая цена продукта — 30 рублей.
"Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад", — рассказал гендиректор компании «Военторг» Владимир Павлов.
"Военторг" — единственный поставщик имущества вещевой службы для российских Вооружённых сил. Компания занимается также организацией питания, банно-прачечным обслуживанием и поставкой других услуг для Минобороны.