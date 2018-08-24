Причин для спада в 2019 г. становится все больше

Угроза нового экономического спада становится для РФ все более реальной. Торговые войны тормозят глобальную экономику и явно ухудшают условия для российского экспорта. Внутри страны ожидается сокращение спроса, рост налогов, тарифов и цен. А факторов для роста экономики РФ становится все меньше — к ним можно отнести ослабление ограничений на добычу нефти и госфинансирование инфраструктурных проектов. В связи с этим часть экспертов оценивают вероятность начала новой рецессии на уровне от 25 до 40%, а другие называют ее «очень высокой». Минэкономразвития обещает представить новый официальный прогноз в конце августа — начале сентября, пишет "Независимая газета"

"Вероятность спада ВВП в 2019 году мне кажется достаточно высокой", — говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов , цитируемый «НГ». Определяющим фактором, по его словам, будет цена на нефть и жесткость санкций. «Если санкции останутся примерно на нынешнем уровне, то даже при небольшом росте нефтяных цен мы увидим пусть умеренный, но рост. Но если санкции заметно усилятся, а нефть останется на нынешнем уровне или даже подешевеет, то российская экономика отреагирует адекватно», — прогнозирует эксперт.

К основным факторам торможения эксперты относят сокращение спроса, усиление санкций, рост инфляции, удорожание кредита и сокращение частных инвестиций, а также возможное усиление оттока капитала. При этом отток капитала уже усиливается. В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, «что в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее». По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе–июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 млрд долл.

"Из факторов торможения экономики можно назвать прежде всего повышение НДС. Рост фискальной нагрузки всегда ведет к торможению экономики", — отмечает Хестанов. «Опасность представляют внешние риски и ошибки во внутренней экономической политике. Глобальная экономика от синхронного роста может перейти к синхронному спаду. Первые кризисные элементы мы уже наблюдаем — это девальвация валют стран с развивающейся экономикой. Если этот тренд перерастет в финансовый кризис, то глобальная экономическая ситуация изменится радикально. Начнется спад, что неизбежно повлияет на сырьевые цены, а следовательно, и на российскую экономику», — предупреждает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов . Среди факторов торможения Начальник аналитического отдела компании «Русс-инвест» Дмитрий Беденков называет и «ухудшение финансовой устойчивости банковской системы».

Но шансы избежать спада сохраняются, поскольку у РФ остаются и факторы ускорения экономики. Среди них эксперты называют новые национальные проекты Кремля (прежде всего инфраструктурные), а также сохранение комфортных цен на нефть. «Единственным фактором ускорения российской экономики будет рост цены на нефть», — считает Сергей Хестанов. Если начнется госфинансирование инфраструктурных проектов, то рост экономики может удержаться в районе 1,5–2%, говорит Олег Богданов.