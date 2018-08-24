Продукт «Барьерный рост» заинтересовал 2 тысячи клиентов ВТБ Страхование

За три месяца компания ВТБ Страхование жизни заключила с клиентами 2 тысячи договоров по продукту «Барьерный рост», что составляет 40% от общих продаж полисов ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) за этот период. Объем сборов по новому продукту превысил 6 млрд рублей (63% от сборов по ИСЖ за период).

Продукт «Барьерный рост» компания запустила в продажу в мае этого года. Основной особенностью программы является фиксированная ставка потенциальной доходности (условный купон). Одновременно полис обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.

Договор по программе можно заключить в рублях или в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно, согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой.