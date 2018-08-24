Baidu готовится совершить рывок в финтех-секторе

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Дочерняя компания Baidu Inc., работающая в сфере финансовых услуг, получила лицензию на продажу взаимных фондов. Разрешение, как ожидается, поможет компании сократить отставание от конкурентов в быстрорастущем финансово-технологическом секторе, пишет Caixin.

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Уведомление о предоставлении лицензии было опубликовано на сайте пекинского отделения Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) вечером в среду, хотя заявление датировано 13 августа. Baidu потребуется завершить подготовительные работы в течение шести месяцев.

Baidu — последний из технологических гигантов ( Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и JD.com Inc.), получивших лицензию на продажу взаимных фондов.

Гиганты электронной коммерции стремятся использовать свою огромную клиентскую базу, чтобы захватить большую долю сектора финансовых услуг и растущего рынка управления капиталом.

Baidu создала подразделение финансовых услуг, теперь известное как Du Xiaoman, еще в 2015 году, предлагая краткосрочные кредиты и инвестиционные услуги. Однако в попытке догнать своих более крупных конкурентов компания столкнулась с трудностями.

В апреле Baidu объявила о намерении выделить подразделение в отдельную компанию, продав контрольный пакет акций группе инвесторов за $1,9 млрд Фонды прямых инвестиций TPG Capital LP и Carlyle Group возглавляют консорциум. В числе инвесторов также китайский страховщик Taikang Group и международное подразделение Agricultural Bank of China. В результате сделки, которая не была завершена, Baidu сохранит 42% акций Du Xiaoman.

Без лицензии на продажу взаимных фондов Du Xiaoman могла выступать только в качестве платформы для компаний по управлению фондами и сторонних дистрибьюторов и должна была направлять клиентов на другие сайты для покупки продуктов. В настоящее время мобильное приложение Du Xiaoman предлагает пять продуктов: три фонда денежного рынка и два продукта по управлению активами.