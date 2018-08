Baidu готовится совершить рывок в финтех-секторе 

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Дочерняя компания Baidu Inc., работающая в сфере финансовых услуг, получила лицензию на продажу взаимных фондов. Разрешение, как ожидается, поможет компании сократить отставание от конкурентов в быстрорастущем финансово-технологическом секторе, пишет Caixin.

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Уведомление о предоставлении лицензии было опубликовано на сайте пекинского отделения Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) вечером в среду, хотя заявление датировано 13 августа. Baidu потребуется завершить подготовительные работы в течение шести месяцев.

Baidu — последний из технологических гигантов ( Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и JD.com Inc.), получивших лицензию на продажу взаимных фондов.