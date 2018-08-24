«Честно скажу, мне нечего хранить». Советы россиянам от депутатов, бизнесменов и банкиров при нестабильном долларе

«Во-первых, традиционный совет — в каких деньгах основные траты осуществляешь — покупки товаров, услуг и т.д., в этой валюте лучше и хранить средства, чтобы не тратить деньги на конвертацию и не волноваться за судьбу своих денег.

Во-вторых, если у вас какие-то большие сбережения, и вы не собираетесь их тратить в ближайшее время, лучше разложить по разным валютам, по разным активам и таким образом в случае чего где-то компенсировать потери. Я храню в основном в рублях. У меня есть, конечно, небольшие сбережения в другой валюте (доллары, евро), но подавляющая часть в рублях. Я все-таки бываю в командировка, поэтому мне удобно иметь сбережения в валюте.

Прогнозы относительно курса рубля — это такая неблагодарная вещь. Очень много спекуляций, в том числе политических, начинается вокруг этой темы. И поэтому прогнозировать, какой будет курс вряд ли сможет даже серьезный специалист, потому что сегодня на национальную валюту влияют не фундаментальные факту (макроэкономическая обстановка, рост ВВП, инвестиции, инфляция, международные резервы, у нас, кстати, они огромные, почти 500 млрд долларов), а влияют такие спекулятивные, политические факторы, кот очень нестабильны. Пройдут выборы в США, закончится вся это свистопляска, все может откатиться серьезно назад. Простым людям в такой ситуации лучше вообще не дергаться, это главный совет. Будешь дергаться, точно проиграешь».

Евгений Ясин , российский экономист, государственный и общественный деятель, министр экономики Российской Федерации (с 1994 по 1997 годы):

«Я думаю, что сейчас изощрения не нужны, потому что сейчас мало кто из простых людей каким-то образом проводит какие-то сложные операции на финансовом рынке. Простые люди стараются обходиться без таких операций. Что касается тех людей, которые имеют более значительные средства и, так сказать, стараются их каким-то образом использовать и прочее, в условиях России наиболее подходящее место для хранения денег — большие государственные банки. В принципе следует в основном хранить в русской валюте и небольшое количество (1/10 или часть сбережений) в долларах и/или евро.

Я считаю, что простым людям сейчас не нужно делать каких-то прогнозов относительно курса рубля. Лучше всего держать деньги в основном в рублях и некоторое количество валюты в долларах или евро в государственных банках таких как, Сбербанк или ВТБ . Я храню небольшое количество своих сбережений в долларах в ВТБ».

«У меня жена волнуется из-за курса рубля, я волнуюсь гораздо меньше: у меня не так много валютных сбережений. Что с этим поделаешь? Все прогнозы экспертов валютного рынка ничего не гарантируют. На курс рубля влияет не только экономическая, но и политическая ситуация. А в этом случае гораздо сложнее просчитать результат.

Я не специалист, но думаю, пока курс рубля потихоньку так и будет снижаться, но сверхъестественных вещей ждать не стоит. Для обычных людей это будет не слишком заметно. Это для персон, у которых денег слишком много, чувствительны колебания курса даже в один процент».

Руслан Хасбулатов , заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:

«В падении рубля санкции здесь особо не виноваты. Они — лишь катализатор разрушения несостоятельной финансово-экономической системы. Политики научились говорить красиво. Начиная от чиновника средней руки и до президента все говорят правильные вещи. И упрямо гнут свою линию, направленную против интересов общества.

Чтобы хранить какие-то средства, их надо иметь. А у большинства населения нет никаких сбережений, вот в чем проблема. 90 процентов населения тратят все денежные ресурсы на продовольствие и оплату услуг ЖКХ. Если сбережения все-таки имеются, лучше хранить их в иностранной валюте — в долларах, евро, фунтах стерлингов, хоть в китайском юане. Хотя, доллар сейчас чувствует себя уверенно по сравнению с любой другой валютой, но и евро никуда не упадет — он опирается на доллар.

У меня не так много сбережений. Мои долларовые запасы очень незначительны. Для повседневных расходов часть средств храню в рублях на сберкнижке».

Дмитрий Довженко, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Челябинской городской думы:

«60% населения не имеют накоплений. Если в течение двух месяцев повысится курс валюты, как ожидается после введения новых санкций, до 73–75 рублей за доллар, за евро еще выше, то повысятся цены на все продукты, даже те, которые производятся в России. В производстве отечественного товара много импортных составляющих, комплектующих, даже добавки к комбикормам. Я уж не говорю о бензине и ЖКХ.

Накопления в банке я не имею, потому что нечем их делать. У большинства людей доходы снижаются, затраты растут. А совет мой традиционный: хранить деньги в разных валютах. Рекомендовал бы многим посмотреть на криптовалюту — она защищена от курсового колебания».

Николай Русов, директор нижегородского регионального центра филиала «Поволжский» банка «Глобэкс»

«Свой портфель я разделяю на рублевый и валютный: в соотношении 1/3 — валюта, 2/3 — рубли. Все в инструментах фиксированной доходности (депозиты, ОФЗ и корпоративные облигации). Кстати, доходность по облигациям федерального займа в настоящее время превышает доходности банковских вкладов. То есть, можно дать в долг государству в лице первого запреда правительства РФ Антона Силуанова , а можно председателю правления Сбербанка Герману Грефу . Но последний платит меньше. До конца года доллар вырастет, но мне трудно спрогнозировать насколько он будет выше 70 рублей. Однако ситуации, как было четыре года назад, когда доллар вырос вдвое — не повторится».

Владимир Буланов , депутат законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор ЗАО «Концерн „Термаль“:

«Лукойл», «Мечел», »У меня все прагматично, я уже лет десять храню свои деньги в ценных бумагах. У меня брокерское место на бирже. Размещаю средства в таких акциях, как « Норильский никель », «Газпром» «Газпром нефть» , во всем, что называется «голубыми фишками». Раз в год, иногда два раза в год, они платят дивиденды, которые можно быстро, в течение двух суток, вывести и тут же пополнить. Я евро вижу в феврале–марте по 100–105 рублей. Ну, а доллар будет от него отставать на 10–15%».

Ефим Звеняцкий , художественный руководитель театра имени Горького (Владивосток):

«Честно скажу, мне нечего хранить. Я всю жизнь занимаюсь моральными вопросами, а не материальными. А если бы были сбережения, я бы их не хранил — я бы их тратил и тратил! Что касается курса доллара, я даже не слежу за ним: мне это просто не интересно».

Алексей Козицкий, заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности законодательного собрания Приморского края:

«Свободных денег практически нет. А если появляются, то инвестирую в то, во что должны все родители — в образование детей. Стараюсь, чтобы мои дети получали лучшее образование: они ходят к репетиторам, изучают несколько иностранных языков. Второй момент — это расширение коллекции музея автотехники. Старые автомобили уж точно не обесценятся с годами.

По курсу доллара — непростой вопрос. Перспективы пока для рубля не радужные: до конца года, думаю, он еще немного упадет. Хочется верить, что когда-нибудь рубль возьмет свое. Все же возможности у нашей страны огромные, и национальная валюта не должна быть такой волатильной и зависимой от заявлений Трампа».

Игорь Украинцев, депутат фракции ЛДПР совета депутатов Кемеровской области, кандидат в губернаторы:

«Сейчас пока храню деньги в рублях. Но смотря на то, что происходит с валютой, невольно задумаешься, насколько рубль стабилен. При этом в иностранную валюту не было мысли переводить. Может доллар и надежнее рубля, но если сравнивать с золотом, то ему он проигрывает. Вполне возможно, что переведу деньги на золотые и платиновые счета — золото никогда не падает.

Что касается курса доллара, то есть ощущение, что он подрастет и стабилизируется на уровне 70 рублей».

Вадим Прусаков, бренд-шеф проектов «Гриль & Бутыль», «Жить хорошо» (Новосибирск), «Река 827» (Томск):

«Предпочитаю хранить в рублях, мои заработки — это не те суммы, чтобы переводить все в доллары, хотя имею и счет в евро — для поездок за рубеж. И про накопления, обычно все трачу, инвестирую постоянно в самого себя.

Доллар же меня удивил, что в первые за много лет отвязался от курса цен на баррель нефти. Она выросла с 30 до 70 рублей, а доллар скакнул всего на несколько рублей. Не думаю, что увидим ощутимый его рост».

«Я использую классическую схему. Мои накопления разделены на три части: в евро, в долларах и в рублях. У меня нет миллионных вкладов, но любой человек, в особенности глава семьи, должен иметь некую финансовую подушку. Свои сбережения я храню, в основном, в иностранной валюте. Причем, последние два года — именно в Сбербанке. И хотя деньги там лежат без начисления процентов, другим банкам я доверяю меньше. Из иностранной валюты я отдаю предпочтение евро. Но рост доллара за последние лет десять очевиден, и он продолжится. Думаю, что доллар сможет дорасти до 70 рублей в ближайшие полгода».

«Нельзя складывать все яйца в одну корзину, когда речь идет о сбережениях. Их нужно хранить в разной валюте — и в рублях, и в долларах, и в евро. Я, разумеется, делаю так же. С учетом недавних решений российского правительства, которые спровоцируют инфляцию — например, повышение НДС — очевидно, что рубль подешевеет. Это значит, что доллар закрепится в районе отметки в 70 рублей и задержится там на долгое время».

«Не уверен, что в нашей стране с учетом колоссального общего снижения уровня жизни и поголовной закредитованности населения, есть огромное количество сберегающих людей, размышляющих, какую же валюту им выбрать. Поэтому если уж выбирать, в какой валюте хранить свои сбережения, то я посоветовал бы лучше больше путешествовать. А если серьезно, то, на мой взгляд, доллар будет исключительно дорожать, а цены на импортные товары — только расти, о чем уже письменно уведомили мои крупные контрагенты».

Ян Чеботарев, кировский юрист и правозащитник:

«Я храню свои сбережения поровну в рублях, евро, долларах и в недвижимости. Думаю, доллар будет расти и дальше. Это отражает кризисные явления в экономике России и влияние санкций».

Константин Захаров , председатель комитета по экономической политике и предпринимательству законодательного собрания Челябинской области:

«Все свои сбережения вкладываю в своих детей. Деньги стараюсь не хранить в валюте, а вкладываю в бизнес. Ничего нового в валютных курсах нет. Все будет хорошо».