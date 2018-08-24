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За выходные в Саратове пройдет две акции против повышения пенсионного возраста
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За выходные в Саратове пройдет две акции против повышения пенсионного возраста 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в Саратове пройдут две акции КПРФ против повышения пенсионного возраста граждан. Как отметили в Саратовском горкоме партии, оба мероприятия согласованы с администрацией города.
В субботу, 25 августа, встреча пройдет в Заводском районе около рынка «Кольцо». Начало акции — в 12.00.
В воскресенье, 26 августа, протестный митинг пройдет в сквере ДК «Рубин». В нем примут участие депутат Саратовской областной думы Ольга Алимова и депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин. Начало — в 18.30.
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