За выходные в Саратове пройдет две акции против повышения пенсионного возраста

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в Саратове пройдут две акции КПРФ против повышения пенсионного возраста граждан. Как отметили в Саратовском горкоме партии, оба мероприятия согласованы с администрацией города. В субботу, 25 августа, встреча пройдет в Заводском районе около рынка «Кольцо». Начало акции — в 12.00. В воскресенье, 26 августа, протестный митинг пройдет в сквере ДК «Рубин». В нем примут участие депутат Саратовской областной думы Ольга Алимова и депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин . Начало — в 18.30.