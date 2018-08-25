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Акция «Ночь кино» пройдет в Московском регионе в субботу
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Акция «Ночь кино» пройдет в Московском регионе в субботу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В субботу в Москве и Подмосковье состоится третья акция «Ночь кино», в рамках которой в регионе пройдут сотни различных мероприятий, сообщает РИАМО.
В столице «Ночь кино» стала одной из самых популярных акций. В городе запланировано 330 разных событий, в том числе награждение кинематографистов призом мэра Москвы за лучший образ столицы на киноэкране.
На ВДНХ гостей ждут выступления артистов, мастер-класс по созданию мультфильмов и бесплатные кинопоказы. Музей Победы приготовил кинопоказы для детей и взрослых. Музеи Московского Кремля приготовили для гостей акции «Ночь музеев» лекцию о тайнах Оружейной палаты, показ документального кино и познавательную игру «Знатоки в Кремле».
В Подмосковье официальными участниками акции стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. Из них 73 площадки планируют провести кинопоказы в залах и 42 — под открытым небом. Основной программой «Ночи кино» традиционно являются бесплатные показы лучших российских фильмов — победителей народного онлайн-голосования.
Специальным мероприятием «Ночи кино» в Подмосковье станет концертная программа заслуженной артистки России, художественного руководителя Московского областного государственного театра юного зрителя Нонны Гришаевой с участием российского музыкального коллектива «Замотаев Band» в Одинцове.
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