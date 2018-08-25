Акция «Ночь кино» пройдет в Московском регионе в субботу

В субботу в Москве и Подмосковье состоится третья акция «Ночь кино», в рамках которой в регионе пройдут сотни различных мероприятий, сообщает РИАМО

В столице «Ночь кино» стала одной из самых популярных акций. В городе запланировано 330 разных событий, в том числе награждение кинематографистов призом мэра Москвы за лучший образ столицы на киноэкране.

На ВДНХ гостей ждут выступления артистов, мастер-класс по созданию мультфильмов и бесплатные кинопоказы. Музей Победы приготовил кинопоказы для детей и взрослых. Музеи Московского Кремля приготовили для гостей акции «Ночь музеев» лекцию о тайнах Оружейной палаты, показ документального кино и познавательную игру «Знатоки в Кремле».

В Подмосковье официальными участниками акции стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. Из них 73 площадки планируют провести кинопоказы в залах и 42 — под открытым небом. Основной программой «Ночи кино» традиционно являются бесплатные показы лучших российских фильмов — победителей народного онлайн-голосования.