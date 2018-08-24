В 2019 году курс евро превысит 100 рублей

«Раз в год, иногда два раза в год они платят дивиденды, которые можно быстро, в течение двух суток, вывести и тут же пополнить», — отметил Буланов.

Что касается отношения рубля к евро и доллару, Буланов предположил, что в феврале-марте евро будет стоить 100 — 105 рублей, а доллар отстанет от него всего на 10 — 15%, его стоимость составит 85 — 90 рублей.

Напомним, что «ФедералПресс» попросил чиновников, депутатов, банкиров и просто известных людей рассказать, как они хранят свои сбережения, куда тратят деньги и рассказывают об инвестициях.