Заправки в России столкнулись с нехваткой газового топлива

Операторы газовых автозаправочных станций (АГЗС) в Сибири, Крыму и Поволжье столкнулись с нехваткой сжиженного углеводородного газа (СУГ); региональные власти связывают проблему с ремонтом на заводах-поставщиках.

По оценке отраслевых экспертов, мнение которых приводит «Интерфакс» , подорожание связано с ростом мировых цен на СУГ, которые привели к скачку экспортного паритета. Биржевые цены на СУГ по национальному индексу с начала года показывают двукратный рост: с 18 тыс. рублей за тонну до почти 31 тыс. рублей. Стоимость сжиженного углеводородного газа вплотную приблизилась к цене 92-го бензина.

Сообщается, что больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области. «У нас три газовые заправки в Хакасии, одна из них полностью стоит, другие две работают с перебоями. Кое-как получили топливо у одного из четырех оптовых поставщиков, с которыми имеем договоры. Я впервые за более чем 20 лет работы в отрасли сталкиваюсь с таким дефицитом», — рассказал индивидуальный предприниматель из Абакана Владимир Артеменко

Представитель сети АГЗС «СГ-Транс» в Хакасии сообщил, что цена на их заправках составляет 24,8 рубля за литр газа. При этом большая часть заправок закрыта из-за отсутствия топлива.

Пресс-секретарь главы Хакасии Елена Пересторонина сообщила, что нехватка газа в регионе объясняется плановым ремонтом на одном из заводов, который затянулся. «Ремонт завершится, и перебоев с поставкой [сжиженного] газа не будет», — добавила она.

По информации «Интерфакса», в Красноярске, основным оператором на рынке которого является «Терминалнефтегаз», представленная 16-ю АГЗС, не работает треть станций из-за отсутствия топлива.

В минпромэнерго Красноярского края сообщили, что перебои с поставками СУГ в регион связаны с традиционными профилактическими ремонтами на основных заводах-поставщиках.

В Кемерово дефицит газа наблюдается на части заправок компании «Газойль». В целом, отметили в «Газойле», наблюдаются перебои с поставками, сложности планируется решить на следующей неделе.

В пресс-службе ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит в группу «Сумма») сообщили, что на рынке сформировался дефицит, который привел к повышенному спросу. В итоге на заправках образовались очереди. По оценке компании, такая ситуация продлится еще неделю.

О сложностях сообщают и крымские трейдеры. «У нас эта проблема была практически все лето: июнь, июль, пол-августа, но в последнюю неделю ситуация стабилизировалась — по крайней мере у нас», — сказал коммерческий директор фирмы «ТЭС» (крупная компания-нефтетрейдер Крыма) Антон Раскин.

Участник розничного рынка Татарстана сообщил, что проблема с поставками пропана неожиданно возникла в последние две недели. «Зачастую заправки стояли около суток без этого вида топлива, наблюдались большие очереди», — отметил источник.

«Лукойл», Крупнейшими поставщиками СУГ на российском рынке являются «Газпром межрегионгаз» «СИБУР» . Часть производства «СИБУРа» в середине июля останавливалась на ремонт. «Сургутский ЗСК» (входит в Газпром ) в настоящее время находится на профилактике.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаза» сообщили, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом компания увеличила реализацию СУГ на внутреннем рынке за счет снижения экспорта. «К нашим усилиям по стабилизации российского рынка могли бы подключиться другие игроки и увеличить свое предложение на рынке», — подчеркнули в компании.

Напомним, в мае-июне в России был отмечен рост цен на бензин. Однако после того, как кабмин и нефтяные компании в начале июня договорились зафиксировать цены, бензин стал дешеветь. В августе цены на бензин снова поползли вверх.