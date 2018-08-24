Кострома: сколько стоит собрать ребенка в школу?

До начала нового учебного года остается неделя. В Костромской области к обучению с 1 сентября приступят 73 тысячи 452 ребят, а первоклашек будет 7 тысяч 912. Самые маленькие с трепетом ждут этот день, а их мамы и папы спешат купить все самое лучшее для своих чад. Это «удовольствие» — не из дешевых, признаются родители. Сколько же стоит в Костроме собрать ребенка в школу? Корреспондент портала К1NEWS.RU узнал цены на школьные товары, без которых не обойтись ученику младших классов.

Сейчас в любом магазине огромный выбор ярких дневников, тетрадей, пеналов, ручек и карандашей — целое море. Мы составили список всего необходимого и указали цены из магазина. Многие товары продаются по акции, что позволит сэкономить деньги. Кстати, судя по данным последнего рейтинга, Костромская область оказалась в аутсайдерах по количеству богатых семей. В семьях с двумя детьми остаток средств после минимальных расходов составляет 8 тысяч 936 рублей. В семьях с одним ребенком — 18 тысяч 348 рублей. Поэтому при обзоре цен на канцтовары мы старались выбирать не самые дорогие вещи.

Итак:

Школьный ранец — 2 тысячи 500 рублей

Пенал (3 отделения) — 292 рубля

Мешок для обуви — 64 рубля

Папка для тетрадей — 80 рублей

Папка для труда — 150 рублей

Альбом 20 листов — 66 рублей

Альбом 12 листов — 17 рублей

Фломастеры (12 цветов) — 35 рублей

Набор карандашей (18 цветов) — 119 рублей

Акварель (16 цветов) — 84 рубля

Ножницы — 18 рублей 50 копеек

Простой карандаш — 4 рубля 75 копеек (5 штук)

Кисть — 22 рубля (3 штуки)

Палитра для ИЗО — 23 рубля

Клей-карандаш — 20 рублей

Картон белый, 8 листов — 22 рубля

Цветная бумага А4 (16 листов, 8 цветов) — 14 рублей

Клей ПВА — 12 рублей

Бархатная бумага А5 (5 цветов, 5 листов) — 40 рублей

Гуашь (12 цветов) — 145 рублей

Пластилин (10 цветов) — 59 рублей

Дневник 1-4 класс — 47 рублей

Тетрадь 48 листов в клетку с рисунком — 25 рублей (5 штук)

Тетрадь 12 листов (клетка) — 2 рубля 90 копеек (15 штук)

Тетрадь 12 листов (линейка) — 2 рубля 90 копеек (15 штук)

Тетрадь 18 листов (линейка) — 4 рубля 30 копеек (15 штук)

Тетрадь 18 листов (клетка) — 4 рубля 30 копеек (15 штук)

Тетрадь 24 листа (линейка) — 6 рублей 90 копеек (5 штук)

Набор шариковых ручек (2 штуки) — 20 рублей (10 наборов)

Набор обложек для тетрадей и дневников (10 штук) — 24 рубля 50 копеек (2 набора)

Набор обложек для учебников младших классов (5штук) — 35 рублей (2 набора)

Набор ластиков — 46 рублей

Набор линеек — 36 рублей

В среднем сумма составит около 5 тысяч рублей. И это только на канцтовары. На школьную форму тоже уходит тоже около 5 тысяч. Не считаем цветы для учителей и прочее (белые банты и даже прически). В течение года без трат на дополнительные канцтовары не обойтись. Канцтовары для старшеклассников обойдутся немного дешевле.

Мы решили узнать у родителей, насколько опустошаются их кошельки в преддверии учебного года.

Ирина Смирнова третий год собирает дочь в школу. Она рассказала, что сейчас семья относится к сборам в школу намного проще, чем раньше и даже поделилась полезным лайфхаком, как купить подешевле:

Собираю дочку в школу уже третий раз! Сейчас ко всем сборам наша семья относится немного проще! Когда собирались в первый класс, хотелось купить все самое лучшее и подороже! Тогда, помню, мы потратили тысяч 20, но это с учетом мебели-школьного стола и стула. Сейчас сумма меньше. В этом году мы планируем потратить на школьные сборы около 8 тысяч. Эта сумма расходуется постепенно, в течение лета, поэтому больших потерь для семейного бюджета это не несет. Большинство товаров заказываем в интернете, там всегда есть скидки и акции, — говорит Ирина СМИРНОВА.

Есть и неприятно шокированные родители. Например, мама первоклассника Сержи признается:

Думала, что потрачу намного меньше. Цены кусаются. Так как ребенок идет в первый класс, хотелось купить все самое лучшее. А лучшее, как правило, дорого стоит. Всего я потратила на сборы 15 тысяч. Надеюсь, до следующего года всего купленного хватит.

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