Продолжается самое длинное ралли на рынке США

Под занавес торговой недели сохраняется нейтральный настрой на большинстве финансовых рынков, а вот на биржах США продолжает царить эйфория. Ещё по итогам среды президент США Д. Трамп поздравил нацию и всех инвесторов с самым длительным в истории «бычьим» рынком на акциях, который был зафиксирован — 3453 дня, а сегодня будет уже новый рекорд — 3455 дней. Прежний самый долгий «бычий рынок» в США продолжался 3452 дня, с 11 октября 1990-го по 24 марта 2000 года, после чего случился обвал рынка почти на 50%.

Народный Банк Китая сегодня вновь влил ликвидность в систему, на этом фоне юань укрепился почти на 1%. Переговоры между Пекином и Вашингтоном по торговой войне пока не дали результата, но инвесторы продолжают надеяться на чудо.

Европейские биржевые индексы после прошедшей коррекции так и не могут показать убедительного отскока, и сегодня вновь демонстрируют скромный рост, в пределах 0.3%, а вот фьючерсы на американские индексы уже не первый день уверенно консолидируются вблизи исторических максимумов. Практически всё кричит за перегретость американского фондового рынка, но выкупы собственных акций компаниями убивают любые надежды «медведей».

Тем временем, сильно ухудшаются дела во многих экономиках развивающихся стран, а США не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку российских ЗРК С-400 — об этом заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Трамп продолжает расшатывать мировую экономическую лодку, но делать он это пытается во благо своей страны. Где и когда он перегнёт палку, пока сказать сложно.

Сегодня состоится выступление главы ФРС на ежегодном симпозиуме, но вряд ли мы услышим что-то новое, что могло бы привести к резким движениям на финансовых рынках.

Российский рынок акций сегодня в первой половине дня торгуется в плюсе. Так, рублёвый индекс Московской Биржи подрастает на 0.1%, карабкаясь на уровень 2260 пунктов, а валютный РТС растёт на 1%, до 1055 пунктов. В аутсайдерах вновь банковский сектор. Акции Сбербанка сегодня просели на 2%, до 173 рублей, бумаги ВТБ почти на 1.7%. Нефтегазовый сектор снижается на 0.4%, сектор электроэнергетики теряет 0.8%. Лучше рынка выглядят акции Газпрома , они сегодня прибавляют более 1%, также растут бумаги ГМК, хотя рост скромный, в пределах 0.5%. Почти на 1.5% подрастает ММК и на 2.5% Алроса . Согласно сегодняшним слухам, государство не станет изымать сверхдоходы у российских металлургов

На фоне роста юаня и снижения доллара сегодня показывают рост все промышленные и драгоценные металлы. Индекс промышленных металлов растёт почти на 1%. Цены на медь поднимаются на 1.2%, алюминий на 1%. Цена тройской унции золота показывает рост 0.5%, превышая 1192$, платина восстанавливается на 0.9%, торгуясь вблизи отметки 785$. Котировки нефти марки Brent продолжают восстанавливаться и сегодня прибавляют ещё 1%.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня укрепился почти на 1%, до 67.5. Если на следующей неделе Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ, а экспортёры начнут менять валютную выручку для уплаты налогов, российский рубль может запросто укрепиться в паре с долларом до 65.5–65. С прицелом на сентябрь-октябрь взгляд на российскую валюту остаётся негативным, т.е. финальный выход доллара выше 70 рублей мы ещё можем увидеть.

Сам же американский доллар (DXY) на глобальном валютном рынке сегодня торгуется вблизи отметки 95,2, демонстрируя снижение на 0.3%, ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.45% до 1.159. Для доллара будет очень важна речь главы ФРС, который сегодня выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул.

Важных новостей сегодня не ожидается, поэтому существенных изменений по биржевым индексам до конца рабочей недели жать не стоит.