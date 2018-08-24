Председатель ФРС Пауэлл: Дальнейшее постепенное ужесточение политики останется уместным

Заявления Пауэлла, сделанные во время выступления на ежегодном экономическом симпозиуме, организованном ФРС-Канзас-Сити в Джексон-Хоул в пятницу, подтвердили, что ФРС планирует повышать ставки до уровня, который не будет стимулировать и не будет замедлять экономический рост после попыток стимулирования экономики путем сохранения низких ставок на протяжении почти десятилетия.

ФРС сталкивается с двумя важными рисками: «принятие слишком быстрых действий и нежелательное замедление экономического роста и слишком медленная нормализация политики с риском дестабилизирующего перегрева (экономики)», сказал Пауэлл. «Я считаю, что текущий путь постепенного повышения ставок, принятый (Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС), всерьез учитывает оба этих риска», — добавил глава ФРС.

По словам Пауэлла, он не видит «никаких четких сигналов» резкого роста инфляции выше целевого уровня ФРС 2%, как не видит и «повышенного риска перегрева» экономики.

"Это является хорошей новостью, и мы думаем, что эта хорошая новость обусловлена отчасти" недавними действиями ФРС в плане денежно-кредитной политики, отметил Пауэлл.

Пауэлл впервые выступил c речью на публике с тех пор, как Трамп выразил недовольство планами ФРС с прошлом месяце и на прошлой неделе, когда он сказал о своей надежде на то, что Пауэлл не разочарует его повышением ставок.