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Бензин может снова подорожать
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Бензин может снова подорожать 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Российский топливный союз, представляющий интересы АЗС в России, предупредил администрацию президента о том, что в 2019 году цены на бензин могут резко вырасти из-за повышение акциза и налога на добавленную стоимость (НДС).
Президент союза Евгений Аркуша попросил Кремль принять дополнительные меры по стабилизации топливного рынка в следующем году, чтобы не допустить повторения ситуации апреля — мая 2018 года, когда цены на бензин и дизельное топливо резко взлетели вверх.
По словам Аркуши, в результате одновременного увеличения акцизов и НДС цены на бензин за литр могут вырасти на 10 процентов — на 4,4 рубля. Кроме того, рост цен может спровоцировать рост налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля.
Акцизы на бензин вырастут с 1 января 2019 года с 8213 до 12 314 рублей за 1 тонну бензина 5-го класса, а НДС вырастет на два процента — до 20 процентов.
При этом глава Независимого топливного союза Павел Баженов считает все опасения оправданными. Он отметил, что на сегодняшний день потенциал роста цен на бензин составляет порядка семи рублей за один литр, поэтому важно принять все меры по балансировке рынка.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль уверен, что обстановка на рынке сейчас действительно напряженная, поэтому правительству надо держать руку на пульсе и пристально следить за развитием ситуации.
— Государству необходимо приложить все возможные усилия, чтобы избежать очередного скачка цена на топливо. Проблема в том, что в нашей стране нет ценовой политики со стороны государства, хотя Федеральная антимонопольная служба и занимается сейчас разработкой соответствующего законопроекта, — говорит Шмаль.
По его словам, чтобы избежать этой проблемы, государство должно обеспечить полный контроль в отношении цен.
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