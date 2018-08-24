Эксперты не ожидают снижения цен на турецкие продукты из-за девальвации лиры

Цены на турецкие фрукты и овощи не будут сильно меняться из-за падения турецкой лиры по отношению к рублю, рассказали RNS отраслевые эксперты.

Курс турецкой лиры к рублю в пятницу составляет 11,3 рубля за лиру, тогда как год назад стоимость лиры составляла 17 рублей.

Руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин заявил, что в данный момент поставки турецких овощей осуществляются по ранее заключенным контрактам.

«Все цены уже прописаны в контрактах, которые на сегодняшний день действуют, и продукция, которая пойдет по новым ценам, даже если эти цены будут ниже, то этой продукции будет не так много, потому что основная продукция, которую они хотели поставить нам, они уже поставили. То есть большая часть поставок плодоовощной продукции из Турции уже в принципе законтрактована, и пересматривать цены уже никто не будет, а новые поставки по новым ценам будут незначительными», — сказал он.

Лашин отметил, что до момента поставок по новым контрактом пройдет минимум полгода.

«В массовом порядке (партии по нынешним ценам. — RNS) пойдут как минимум через полгода, и только в следующем году, я думаю, мы сможем оценить, на сколько выросли объемы и на сколько снизились цены на турецкую продукцию», — отметил эксперт.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал RNS, что основная масса поставок осуществляется торговыми сетями в долларах, поэтому снижения цен на турецкие продукты в краткосрочной перспективе не ожидается.

«Из Турции в основном импортируются овощи и фрукты, которые закупаются крупнейшими сетями по прямым контрактам. Валютой контракта в основном фиксируется доллар, поэтому по таким сделкам ожидать снижения цен не приходится. Если у кого то договоренность в лирах, то теоретически это дает возможность рознице пропорционально снизить на полке цену продукции, но доля турецких фруктов и овощей сейчас не значительна», — сказал Востриков.

Кроме того, в начале осени на прилавки массово выставляется российская продукция, цена которой так же является невысокой. «Таким образом снижение цен на турецкие овощи, рынок практически не заметит: отечественное предложение также будет дешевым», — заявил глава «Руспродсоюза».

Он подчеркнул, что турецкие продукты смогут занять лидирующие позиции в том случае, если лира продолжит дешеветь до декабря.

«В дальнейшем все будет зависеть от динамики курса валют. Ближе к Новому году предложение отечественных производителей по овощам будет уменьшаться, и, если лира продолжит дешеветь, Турция сможет предложить конкурентную цену и занять лидирующие позиции на рынке», — подытожил Востриков.