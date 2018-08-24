Цена на нефть впервые за полтора месяца превысила $76 за баррель

В пятницу, 24 августа, стоимость нефти эталонной марки Brent превысила $76 за баррель впервые с середины июля. Эксперты объясняют ценовой скачок угрозой американских санкций против Ирана — риски сокращения экспорта сырья из исламской республики уверенно толкают котировки вверх. Российская валюта положительно отыграла ситуацию на энергорынке. Укрепление цен на углеводороды стало одной из причин снижения курса доллара США с 69 до 67 рублей.

В конце рабочей недели мировые цены на нефть демонстрируют рекордный рост за последние полтора месяца. В пятницу, 24 августа, в ходе торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с 11 июля превысила психологическую отметку $76 за баррель.

Сырьевые котировки сумели восстановиться после значительной просадки в начале прошлой недели. Так, ещё с 14 по 15 августа баррель нефти Brent подешевел с $74 до $70 и установил рекордный за последние четыре месяца ценовой минимум.

Наблюдаемый рост стоимости нефти эксперты связывают с позитивной статистикой в США. Как следует из отчёта Американского института нефти (API), за неделю с 15 по 22 августа запасы углеводородов в Штатах сократились на 5,8 млн баррелей. Значение почти в четыре раза превысило прогноз аналитиков (1,5 млн баррелей) и стало рекордным с конца июля.

Кроме того, в США также остановился рост числа буровых установок. Если ещё 10 августа их количество увеличилось на 10 штук и составило 869 единиц, то к 17 августа значение не изменилось.

Опрошенные RT эксперты считают угрозу американских санкций в отношении Ирана ключевым драйвером роста цен на нефть. На фоне ожидаемых запретительных мер Вашингтона инвесторы рынка опасаются перебоев в поставках углеводородов из исламской республики.

Напомним, первая волна антииранских ограничений вступила в силу 7 августа и затронула торговлю ценными металлами, а также автомобильный сектор страны. При этом основной пакет санкций будет введён 5 ноября и распространится на энергетический сектор республики и операции с Центробанком Ирана.

«Многие эксперты отрасли говорят о возможности выпадения поставок на 1—1,5 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 1—1,5% от всей мировой добычи. Я более консервативен в отношении оценок снижения добычи в Иране и предполагаю, что потери ограничатся 1 млн баррелей в день, как и в предыдущий раунд санкций в отношении Тегерана», — предположил в разговоре с RT начальник отдела экспертов фондового рынка « БКС Брокер » Василий Карпунин.

По его словам, вероятное сокращение мировой добычи даже на 0,5—1% в результате санкций «чрезмерно позитивно» влияет на динамику котировок. Вместе с тем снижение объёмов производства нефти в Иране может быть компенсировано другими странами. В частности, в случае необходимости участники пакта ОПЕК+ могут договориться о дополнительном увеличении добычи.

Кроме того, 20 августа в Минэнерго США сообщили о планах по продаже стратегических резервов, чтобы компенсировать эффект от снижения иранского экспорта. На сегодняшний день речь идёт о выбросе на рынок дополнительных 11 млн баррелей. При этом, как отмечает Василий Карпунин, при необходимости величина может увеличиться до 30 млн баррелей.

Сдержанный рост

Помимо рисков антииранской санкционной повестки инвесторы всерьёз опасаются дальнейшей эскалации торгового противостояния США с КНР и рядом других государств. Как объяснил в беседе с RT аналитик ГК Forex Club Иван Марчена , главные страхи рынка связаны с возможным замедлением темпов роста мировой экономики и вероятным падением спроса на углеводороды. В случае такого развития событий нефтяные цены окажутся под серьёзным давлением.

«Повышение импортных пошлин США на ряд китайских товаров может привести к сокращению темпов роста ВВП Китая. В частности, агентство Moody’s прогнозирует, что на фоне торгового конфликта с США реальный рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 0,3—0,5%. В связи с этим можно ожидать сокращения спроса на нефть со стороны Китая, что, конечно, скажется негативно на цене энергосырья», — отметил Марчена.

Кроме того, по оценке Карпунина, сдерживающим фактором для нефти и котировок других сырьевых товаров служит рост нацвалюты США. На сегодняшний день индекс доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) по-прежнему удерживается вблизи высокой отметки — выше 95 пунктов.

Тем не менее, при одновременном влиянии всех положительных и негативных факторов цены на нефть имеют потенциал для роста до конца года. Впрочем, как считает Иван Марчена, укрепление котировок может ограничиться отметкой $80 за баррель.

В поддержку рублю

По мнению опрошенных RT экспертов, рост цен на нефть в пятницу стал подспорьем для удорожания нацвалюты России после рекордной просадки накануне.

Так, ещё 23 августа российская валюта подешевела по отношению к американской до 69 рублей — впервые с апреля 2016 года. Вместе с тем, уже к середине торгового дня 24 августа курс доллара снизился на 0,56% — до 67,8 рубля, а курс евро опустился на 0,27% — до 78,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 25 августа составил 67,79 рубля за доллар и 78,40 рубля за евро.

Помимо укрепления нефтяных котировок поддержку рублю во многом оказали действия Центробанка. Так, ранее регулятор объявил о решении не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября. Иван Марчена считает, что такое решение ЦБ с одновременным приближением пика налогового периода также положительно воспринято валютным рынком.